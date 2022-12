Piastri: „Masszív segítség”, hogy már korán megkezdhettem a munkát a McLarennel

Mindez azonban nem valósulhatott volna meg, ha az Alpine nem engedi el már a 2022-es év vége előtt védencét a McLarenhez. Piastri hivatalosan először a szezont követő abu dhabi teszten öltötte magára a csapat egyenruháját, de már azt megelőzően is részt vett privát teszteken még a tavalyi autójukkal.

„Jó volt visszatérni a megszokott kerékvágásba néhány versenyspecifikus dologgal” – mondta a fiatal ausztrál, aki 2021 decembere óta nem vett részt semmilyen megmérettetésen. „Sok mindennel foglalkoztunk, és úgy érzem, jól haladunk.”

„Ismét előtérbe hoztunk néhány régi témát, melyeket korábban még nem tudtam felfedezni magamnak, és egészen sokat tanultam a különböző vezetési stílusokról is. Az, hogy már most együtt dolgozhatok a mérnökökkel és a versenycsapattal, akikkel jövőre is fogok, masszív segítséget jelent. Igazán hasznos így kezdeni az együttműködést.”

„Most, hogy már biztos az ülésem, és újra versenyezni fogok, így rákoncentrálhatunk néhány specifikus dologra, melyekre egyébként nem fordítanánk nagy figyelmet egy teszt során – muszáj ezt csinálnunk, mert nagyon hamar elérkezik majd az új idény.”

Piastri versenymérnöke egyébként a nagyon tapasztalt Tom Stallard lesz majd. „Elképesztően nyugodt minden helyzetben. Emellé pedig még érett és hidegfejű is. Oscar remekül tud alkalmazkodni, és lenyűgöző volt látni, miként volt képes az autóhoz igazítani a fékezési és kormányzási technikáját, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki belőle” – mondta Stallard.

„Már most sokat fejlődött, és szerintem már tisztán látja, mire van szüksége az autónak. Nagyon hatékonyan tudta hozni az elvártakat, szóval izgatottan várjuk a közös folytatást.”

