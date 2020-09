Eddie Jordan: a Mercedes 700 millió fontért eladja a Forma-1-gyes csapatát

A 2020-as szezon előtt az Ineos, a világ egyik legnagyobb petrolkémiai vállalata és a Mercedes egy 5 éves együttműködést jelentett be, amelyet Toto Wolff csapatfőnök, és Jim Ratcliffe, az Ineos tulajdonosa nem „szponzori megállapodásként,” hanem „partneri együttműködésként” jelentett be.

Az 5 éves megállapodás értéke 100 millió font a PlanetF1 jelentése szerint, ugyanakkor a partneri megállapodás hamarosan egy következő fokozatra léphet.

Eddie Jordan, a saját nevét viselő csapat egykori csapatfőnöke arról számolt be a Daily Mail-nek, hogy az Ineos hamarosan 70%-os részesedést vásárolhat a Mercedes Forma-1-gyes csapatában, akik úton vannak sorozatban a 7. konstruktőri bajnoki címük felé.

„A csapat Sir Jim Ratcliffe, és az Ineos tulajdonába fog kerülni” – mondta ki egyértelműen Jordan. „Az Ineos név már most is ott van az autókon, és a technológiai megállapodásuk miatt ez egy elegáns út lenne a Mercedes számára a sport elhagyásához.”

Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport, Sir Jim Ratcliffe, Chairman Ineos

„A csapatot Ineosnak fogják hívni, de továbbra Brackley-ból fogják azt működtetni, és a Mercedesnek is marad 30%-nyi részesedése.”

Jordan szerint nem csak a Mercedes név hagyja el a csapatot, de Toto Wolff is:

„Toto Wolff többé nem fogja vezetni a csapatot. Nehézzé vált a helyzetük. Hogyan folytathatják a győzelmi sorozatukat? Hogyan tudnak javítani a már elvégzett munkájukon? Nem tudnak.”

„Toto hírneve, mint a Forma-1 történetének egyik legnagyszerűbb csapatfőnöke már így is biztosított, amit ő elért a Mercedesszel, az legalább ugyanoda helyezi őt, mint amit Ron Dennis a McLarennél, vagy amit Jean Todt a Ferrarival elért, de minden jó dolog véget ér egyszer.”

Greg Maffei, Liberty Media, talks with Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, on the grid

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images