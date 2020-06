Ecclestone reméli, a Ferrari fair lesz Vettellel

Holnap fog tesztelni a Ferrari Mugellóban, a teszten pedig Charles Leclerc és Sebastian Vettel is részt fog venni. A teszt érdekessége, hogy könnyen elképzelhető, hogy a mugellói pályán fogják tartani a szezon kilencedik F1-es futamát, így a Ferrari ezen a pályán lépéselőnybe kerülhet a többiekkel szemben.

A Ferrarival kapcsolatosan a svájci Blick a Forma-1 korábbi tulajdonosával, Bernie Ecclestone-nal készített interjút, ahol Ecclestone elmondta a várakozásait a szezonra előretekintve.

„Egyértelmű, hogy Sebastiannak most csak egy célja lesz, hogy gyorsabb legyen Charles-nál. A versenyen és az időmérőn is. Az olaszok pedig elfelejthetik a csapatutasítást. Csak remélni tudom, hogy fairül fognak játszani Sebastiannal!” – kezdte Ecclestone.

Ecclestone szerint azért sem lenne érdemes ilyen játékot űzni Vettellel, mert a Ferrarival eddig 14 futamgyőzelmet szerző német finoman szólva nem szereti, ha átverik.

„Sebastian mentálisan túl erős és túl éber ehhez. Ő egy valódi profi.”

A korábbi F1-főnök a német RTL F1-es közvetítésekből való kiszállásáról is elmondta a véleményét, és szerinte Vettelnek meglehetősen sok köze van a döntéshez.

„Az RTL Forma-1-ből való kivonulása összefügg Vettel távozásával. Mert nélküle az adó el fogja veszíteni a legfontosabb karakterét. Most az lesz érdekes, hogy hogyan reagál erre Svájc és Ausztria. A Sky Deutschlanddal egy régi ügyfél tér vissza.”

A svájci Blick érdekességként kiemelte, hogy Mugellóban vezethetett először F1-es autót Kimi Raikkönen. Az aszfaltcsíkot a motorsport egyik legnehezebb pályájaként tartják számon, az akkor 20 éves finn pedig a Saubert vezethette az olaszországi pályán.

Aznap Michael Schumacher is ott volt Mugellóban, aki természetesen a Ferrarit tesztelte, és ezt mondta Peter Saubernek:

„Nem tudom, hogy ki vezette az autódat. De meg kell szerezned őt! Nagy versenyző lesz belőle…”

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1, in the Ferrari garage with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images