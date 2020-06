Milyen hatással volt a Forma-1-es szorzókra a koronavírus?

Február 28-án lett vége a barcelonai téli teszteknek, ahol a fogadóirodák meg is határozták, hogy szerintük kinek mennyi esélye van a világbajnoki cím megszerzésére. Ekkor még a 21-22 futamos versenynaptárral kalkuláltak, de a koronavírus-járvány átírta a forgatókönyvet.

Emiatt pedig továbbra is sok a kérdőjel a Forma-1 világában: még most sem tudni, hogy hány futam kerül megrendezésre, egyelőre csak azt publikálták, hogy július 5. és szeptember 6. között 8 versenyt rendeznek, az első helyszíne Ausztria, a nyolcadik verseny helyszíne pedig Monza lesz.

A koronavírus tehát sok kérdést vetett fel pár hónappal ezelőtt, és sokra még most sem kaptunk választ. Ennek következtében a szorzók is megváltoztak az F1-ben, bár a lényeg nem változott számottevően.

A bukmékerek szerint még mindig Lewis Hamilton a 2020-as világbajnoki cím egyértelmű esélyese, viszont a szorzója kicsit nőtt: 1,5-ről 1,61-re, míg Max Verstappené csökkent: 6-ról 5,5-re. Leclerc és Bottas oddsza nőtt, viszont továbbra is ugyanannyira tartják őket esélyesnek, mindkettejük esetleges VB-címével 9-szeres pénzt szerezhetnénk, korábban 7,5-szeres szorzóért fogadhattuk a finnre és a monacóira.

Sebastian Vettel bajnoki esélyei pedig tovább csökkentek a fogadóirodák szerint: már 17-es szorzóért fogadhatnánk arra, hogy a német utolsó ferraris szezonjában felér a csúcsra. A topcsapatok legesélytelenebb pilótájának Alex Albont tartják, aki 101-es oddszot kapott.

A középmezőnyben a legjelentősebb változás, hogy Sergio Perez szorzója óriásit esett: a tesztek után még 501-szeres pénzt nyerhettünk volna „Checo” bajnoki címével most viszont a 201-es szorzóval kell beérnünk.

A konstruktőri világbajnokságban kisebbek voltak az elmozdulások: a három topcsapat szorzója nőtt, de rendkívül kis mértékben. Ha a Mercedes szerezné meg a csapatbajnoki címet, a pénzünk 1,25-szörösét nyernénk vissza a korábbi 1,22-es ajánlat helyett, míg a Red Bull szorzója 5-ről 5,5-re, a Ferrarié pedig 7-ről 8-ra nőtt.

A kis- és középcsapatok terén csak két istálló szorzója változott: a Racing Point oddsza 301-ről 251-re csökkent, a McLaren szorzója pedig 401-ről 501-re nőtt, minden további szorzó maradt a régiben.

Esteban Ocon, Renault F1, Alexander Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, Charles Leclerc, Ferrari, Sebastien Vettel, Ferrari and Carlos Sainz, McLaren line up on the track

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images