De Vries: Max olyan, mintha a testvérem lenne

Az AlphaTauri a Japán Nagydíj hétvégéjén jelentette be, hogy Nyck de Vriest szerződtetik az Alpine-hoz távozó Pierre Gasly helyére, így jövőre ő lesz Cunoda Júki csapattársa és teljes állású pilótaként is bemutatkozhat a Forma-1-ben.

Utoljára 2006-ban fordult elő, hogy két holland pilóta szerepelt a száguldó cirkuszban, akkor Christijan Albers mellett Robert Doornbos kapott lehetőséget, ezúttal pedig de Vries mellett természetesen ott lesz a rajtrácson az immáron kétszeres világbajnok Max Verstappen is.

De Vries különösen az idei F1-es Olasz Nagydíjon hívta fel magára a figyelmet, amikor a vakbélműtéten áteső Alex Albon helyére beszállva remek teljesítményt nyújtott és pontot is szerzett a Williamsszel.

Ezt követően több istállónál is felmerült a szerződtetésének lehetősége, az Alpine és a Williams is harcba szállt a kegyeiért, de végül Verstappennek is köszönhetően az AlphaTauri mellett döntött.

Még több F1 hír: Nyck de Vries szerint nem a kor számít a Forma-1-ben

„Mindenekelőtt, nagyon jó, hogy végre összejött neki ez a lehetőség, mert már évek óta próbálkozik azzal, hogy állandó helyet kapjon. Azt hiszem, a monzai futam végére meggyőzte az embereket a képességeiről“ - mondta Verstappen.

„Mindenki tudja, hogy a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko olyan ember, aki szeret kockáztatni, ha tehetséges versenyzőt szimatol. Mindenesetre, Nyckyvel az Olasz Nagydíj után leültünk vacsorázni és megkérdeztem, miért nem hívja fel? Sosem lehet tudni, mi történik. Az időzítés tökéletes volt, mert Helmutot is nagyon lenyűgözte Nyck monzai teljesítménye“ - tette hozzá.

De Vries, aki a szezon utáni teszteken már beülhet az AlphaTauri volánja mögé, honfitársával kapcsolatban elmondta a Beyond the Grid podcastben, hogy gyerekkoruk óta ismerik egymást és hasonló az elképzelésük az autóversenyzésről.

„Gokartos pályafutásunk során mindketten az apukáinkkal jártunk pályáról pályára és sokszor találkoztunk, de mivel Max két évvel fiatalabb nálam, az idei monzai verseny volt az első, amelyen mindketten részt vettünk“ - mondta de Vries.

„Vicces, hogy még ugyanabból a rajtsorból is indulhattunk. Szombat este és vasárnap reggel is üzentünk egymásnak, a rajt előtt pedig odajött hozzám bátorítani, ahogy a nagy testvérek szokták“ - jegyezte meg viccesen.

Seidl az Alpine lobbizása után: én nem felejtettem el, mi történt Massával Magyarországon