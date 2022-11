Seidl az Alpine lobbizása után: én nem felejtettem el, mi történt Massával Magyarországon

A 2022-es Forma-1-es szezon egyik érdekessége volt, hogy Kevin Magnussen idén már háromszor is megkapta a fekete-narancs zászlót az első szárnyát ért sérülések után, ami rendkívül frusztrálta a Haast, akik elmondásuk szerint adatokkal is alátámasztották, hogy a szárny oldallapjai nem szakadtak volna le.

Az austini és a mexikóvárosi versenyhétvége érdekes epizódja volt az Alpine és a Haas csatája, hiszen Fernando Alonso visszakapta a 7. helyét a Haas későn benyújtott óvásának érvénytelenítése után. Ezzel a döntéssel az FIA megerősítette azt is, hogy Alonso autója nem volt veszélyes, annak ellenére, hogy azon körökön át fityegett a megsérült visszapillantó tükör.

Még több F1 hír: Valentino Rossi elmondta, milyen volt látni, ahogy akadémiája növendéke bajnokságot nyer

Erről számolt be az Alpine sportigazgatója, Alan Permane is, aki szerint „a Haason kívül” senki nem tartotta veszélyesnek Alonso megsérült tükrét, és azt is hozzátette, hogy a jövőben „az olyan elemek sérülése miatt, amelyeknek nincs strukturális szerepe, mint a tükrök, első szárny oldallapok, fékhűtők, nem fognak narancs-fekete zászlót adni”.

A McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl azonban egyáltalán nem értett egyet ezzel a lazább hozzáállással, mivel szerinte történt már egy baleset, amely bebizonyította, hogy egyik autó sem biztonságos, amelyről leeshet valami.

„Véleményem szerint minden olyan autót ki kéne inteni a versenyből, amelyről leszállhat egy alkatrész” – idézi Seidlt a The Race. „Én még nem felejtettem el, hogy mi történt Felipe Massával Magyarországon.”

Felipe Massa a 2009-es Magyar Nagydíjon szerzett súlyos fejsérülést, amikor egy, a Rubens Barrichello Brawnjáról leeső rugó pont a sisakját találta el a 4-es kanyar előtt. Massát még aznap megműtötték a Honvédkórházban, de a 2009-es szezonban már nem ülhetett autóba.

„Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez bármikor megtörténhet még egyszer, és a mi felelősségünk, hogy egy autót, amelyről leszakadhat valami, behívjunk a bokszutcába. Az érzelmek kizárásával kell beszélnünk erről a problémáról az FIA-val a szezon után az opportunista lehetőségek mellőzésével, mert a biztonságot szem előtt tartva mindnyájan egyértelmű szabályokat szeretnénk.”