Cunoda: „Azt sem tudtam, mit csinálok” az első évemben

Cunoda érkezését tavaly nagy figyelem övezte, de a szezon első felében nehezen tudott alkalmazkodni a Forma–1-hez, és útját számos baleset kísérte. A nyáron aztán átköltözött Olaszországba, hogy közelebb lehessen a csapat faenzai gyárához, és ez lassacskán meghozta a hatását.

A fiatal japán végül a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíjon egy negyedik helyet tudott szerezni, amely eddigi legjobb eredménye. A pozitív trend pedig 2022 elején is folytatódott nála, hiszen tempóban már közelebb tudott kerülni tapasztaltabb márkatársához, Pierre Gaslyhoz.

Imolában pedig másodszor tudott idén pontokat gyűjteni a hetedik helyének hála, és a hétvége folyamán az időmérőt leszámítva erősen teljesített. Még Franz Tost csapatfőnök elismerését is kivívta, aki szerint Cunoda „nagyot lépett előre”.

Most maga a pilóta is elismerte ezt a „masszív előrelépést”, miközben bevallotta, hogy tavaly még nem igazán tudta, mit is csinál valójában, sokszor volt túl agresszív és lépett túl a határon.

A Motorsport.com/Autosport megkérdezte tőle, hogy mennyivel érzi magát most felkészültebbnek, mint 12 hónapja. „Sokkal inkább annak érzem magam. Tavaly ilyenkor ez még nem volt meg. Azt sem tudtam, mit csinálok. Minden körben a határon mentem, és ilyenkor jöttek a hibák.”

„Ugyanakkor ez segített is javulni versenyzőként. Sokat tanultam ebből. A rossz időszakból rengeteget lehet tanulni. Végül sikerült megtennem a következő lépést, és ezért is tudok most már pontokat szerezni. Szóval 2021-hez viszonyítva tényleg óriási a különbség, főleg a versenytempó terén.”

A jobb teljesítménye mellett pedig a 21 éves pilótának sikerült kicsit lehűtenie magát és visszafognia a gyakori rádiós kirohanásait és káromkodásait, melyek a csapatának sem tetszettek.

„Még mindig előfordul, hogy kiabálok, de már nem nyomom a rádiós gombot. Igyekszem nyugodtabb maradni. Eddig is tiszteltem a mérnököket, de most talán még jobban próbálom tisztelni őket. Rájöttem, hogy nincs értelme kiabálni a rádióban, jobb nyugodt hangon elmondani a problémákat. Tehát ebben is sikerült fejlődnöm” – zárta Cunoda.

Newey meglepődött a Mercedes 2022-es autóján