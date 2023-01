Hamilton nem hajlandó szerződést hosszabbítani Mercedesszel a szezon kezdete előtt - brit sajtó

A London Insider szerint ennek az az oka, hogy a pilóta meg akarja várni, mennyire lesz versenyképes a Mercedes következő, W14-es konstrukciója, emiatt pedig semmiképpen sem szeretne szerződéshosszabbítást aláírni a bahreini szezonnyitó előtt.

Ez az állítás teljesen ellentétes azzal, amit Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke nyilatkozott a 2022-es szezon végén, amikor ő és Hamilton is azt állította, hogy a tél folyamán rendeződik a megállapodás az új szerződésről.

A hétszeres világbajnok az elmúlt hetekben jól megérdemelt pihenőjét töltötte, többek között az Antarktiszon is "nyaralt", Wolff pedig erre hivatkozva elmondta, még nem kezdődtek meg a tárgyalások a kontraktus megújításáról.

„Van még egy teljes évünk. Az elmúlt egy évtizedben annyira összekovácsolódtunk és olyan szoros lett a kapcsolatunk, hogy csak fizikailag vissza kell térnie Lewisnak Európába, össze kell dugnunk a fejünket, és néhány óra múlva meg is születik a megállapodás“ - fogalmazott nemrégiben a brackley-i alakulat csapatfőnöke.

A Sportune mindeközben arról számolt be, hogy Hamilton az új szerződés értelmében szezononként 62 millió fontot keresne 2024 és 2025 között, ugyanakkor a kontraktus nem tartalmazna világbajnoki győzelemért járó bónuszt. Az értesüléseket nem sokkal később cáfolta a Mercedes és közölték, még nem tettek semmilyen ajánlatot a versenyzőnek.

Hamilton állítólag egy tíz évre szóló szerződést is szeretne kötni a Daimler-csoporttal, a Mercedes-Benz tulajdonosával, ugyanis szívesen maradna a csapatnál nagykövetként visszavonulása után is, hiszen élete nagy részében valamilyen formában mindig is kötődött a német gyártóhoz.

Amennyiben a Daimler-csoport elfogadja Hamilton igényeit, akkor a Mercedes versenyzője évi 22 millió fontot tehet majd zsebre a nagyköveti munkáért.

