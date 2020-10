BREAKING: a Honda 2021 után távozik a Forma-1-ből!

A Honda 2015-ben, egy évvel a hibrid-turbó éra kezdete után a McLaren gyári partnereként lépett be újra a Forma-1-be, azonban a wokingiaknál nem termett babért az együttműködés.

3 sikertelen szezon után inkább felbontották a több száz millió dolláros szerződést, és 2018-tól a Toro Rosso motorbeszállítója lett a japán márka, majd 2019-től már a Red Bullnak is ők szállították az erőforrásokat, akikkel már 5 futamgyőzelmet szereztek, legutóbb Pierre Gasly olasz győzelmével.

A koronavírus-járvány és az azzal járó gazdasági recesszió azonban nehéz helyzetbe sodorta a japán márkát, akik így nem folytatják a Forma-1-es projektjüket.

A döntés nagyon nehéz helyzetbe sodorja a Red Bull Forma-1-es csapatait is, akiknek új motorpartnert kell keresniük az F1 új, 2022-ben kezdődő korszakára.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, on the grid with Red Bull engineers

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images