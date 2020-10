Red Bull: tiszteletben tartjuk a Honda döntését

A Red Bull számára borzalmas hír lehetett, amikor a Honda közölte velük, hogy 2021 után kivonulnak a Forma-1-ből. A csapatnak új motorbeszállítót kell keresnie a Forma-1 2022-ben kezdődő új korszakára.

A Red Bull Racing közleményben hozta nyilvánosságra, hogy elfogadják a japán gyár döntését, és megköszönték a márka erőfeszítéseit, amelyet a Red Bull két Forma-1-es csapatáért hoztak.

Felidézték, hogy Max Verstappen 2006 óta a márka első győzelmét szerezte a 2019-es Osztrák Nagydíjon, amelyet 3 további győzelem, és 13 dobogós helyezés követett.

Azzal, hogy Pierre Gasly megnyerte a 2020-as Olasz Nagydíjat az AlphaTaurival, a Honda az első motorbeszállító lett, akik 2014 óta két különböző csapattal is futamgyőzelmet szereztek.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, celebrates with Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport in parc ferme

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke így nyilatkozott: „Csapatként megértjük, mennyire nehezen hozta meg a Honda Motor Company a döntést, hogy 2021 végén visszavonuljanak a Forma-1-es aktivitásaiktól.”

„Az autóipari változások vezettek elsősorban ahhoz, hogy a Honda átcsoportosítsa az erőforrásait, megértjük, és elfogadjuk az okokat a döntés mögött. Ez természetesen hatalmas kihívást fog jelenteni nekünk, de voltunk már ilyen helyzetben, de az erős, és nagy csapatunkkal készen állunk a válaszra, ahogyan azt bizonyítottuk már a múltban.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images