BREAKING: 2025-ig az Interlagoson marad a Forma-1 brazil futama!

A következő öt évben is az Interlagos rendezi a Forma-1 Brazil Nagydíját. Ezt Sao Paulo állam kormányzója, Joao Doria jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján. A verseny új nevet is kap majd: Sao Paulói Nagydíj lesz a neve.

„Büszkén jelenthetem be, hogy a Forma-1 öt évvel meghosszabbította a Brazil Nagydíj szerződését. Az Interlagos lesz így 2025-ig a Forma-1 otthona hazánkban, a szerződést Bruno Covas polgármester hamarosan aláírja a Liberty Mediával.”

„Ez hatalmas győzelem Sao Paulo államnak és Braziliának. Elégedetten és büszkén azt is kimondhatjuk, hogy a józan ész győzelme is, emellett az állami kormány által támogatott polgármester munkájáé.”

„A Libertyvel való megegyezésben szerepet játszott, hogy megvannak a megfelelő eszközeink a szervezéshez: Egy pálya, amely 30 éve otthona a versenyeknek és amely a csapatok és a versenyzők elismerését is kivívta.”

„Mi nem spekuláltunk, nem vetítettünk, nem ígértünk olyan befektetéseket, amelyeket lehetetlen kivitelezni, ennek köszönhetően a Liberty most hivatalosan is megerősítette, hogy Sao Paulo tarthatja a Forma-1 brazil fordulóját.”

Sao Paulo polgármestere, Bruno Covas (PSDB), aki jó eséllyel pályázik arra, hogy újra megválasszák, most arról beszélt, hogy miért fogják a jövőben Brazil Nagydíj helyet Sao Paulói Nagydíjnak hívni a futamot.

„Az egyik változás a futam nevében lesz. Ennek a városháza és a kormány által tett intézkedésekhez van köze. A szerződést most véglegesítik, és a következő napokban alá is írjuk majd. Jövőre, november 14-én megrendezzük majd a Sao Paulói Nagydíjat.”

A városi közigazgatási szerv képviselője azt is megerősítette, hogy a kontraktus 2025-ig szól, de egészen 2030-ig meghosszabbítható. „A szerződés öt évig érvényes, és további öt évvel lehet meghosszabbítani, vagyis 2030-ig.”

Ezzel Sao Paulo városa megnyerte a versenyt Rio de Janeiróval szemben, és így továbbra is náluk vendégeskedik majd a kategória Brazíliában. A riói motorsportos konzorcium egy új versenypályát szeretett volna építtetni Rio de Janeiro Deodoro körzetében, hogy ott tarthassák meg az F1-es futamot, ez a projekt azonban végül elhasalt.