Brawn: nem lehet mindent megnyerni

Brawn is arra hívta fel a figyelmet, hogy idén egyszerűen csak remek szezonja van a Forma–1-nek, és az események nem akarnak lenyugodni. Törökországban is hasonló volt a helyzet. A pályán talán nem láttunk rengeteg óriási párharcot vagy drámai eseményt, de így is megvolt a maga felépítése.

A futam utolsó részét ugyanis a gumik körüli helyzet tette igazán érdekessé, mivel nem lehetett pontosan tudni, hogy érdemes-e kint maradni, vagy mindenképpen be kell-e jönni friss szett köztes esőgumikért, ez pedig kifogott néhány csapaton.

Akárcsak Szocsiban, úgy most is egy igen nehéz taktikai döntéssel találták szembe magukat az istállók. „Ezekben a helyzetekben az ítélőképességedben, a tapasztalatodban és az érzéseidben bízol” – kezdte Brawn.

„Ahogyan azt Lewisnál is láthattuk, eleinte elég sok ellenállás érkezett az autóból a kiállással szemben. Amikor ezek a szituációk nem egyértelműek, és még a pilótád sem ért egyet a taktikával, akkor a csapat könnyebben el tudja engedni az általuk jónak érzett döntést.”

„A pilóta azonban egy buborékban van. Információra van szükségük, de ők nem látják azt a sok adatot, amellyel a bokszfal rendelkezik. Lewis esetében, ha nem jön ki kereket cserélni, majd az abroncsok teljesen elkopnak, vagy esetleg érkezik egy enyhe esőzés, akkor mindenképpen hátraesett volna, és az még nagyobb katasztrófát jelentett volna számára.”

A szakember ezzel tehát szintén azon a véleményen van, hogy jól döntött a Mercedes a bokszkiállással, máskülönben jóval nagyobb kockázatot vállaltak volna. Ami pedig a nap versenyzőjét illeti, a szurkolók ugyan Carlos Sainzot szavazták meg, de Brawn szemében most Valtteri Bottas volt a legjobb.

„Többen is kiválóan vezettek, beleértve Sainz briliáns felzárkózását a mezőny végéről pontszerző helyre, de én ettől függetlenül Bottasnak adnám a címet. Egyetlen rossz mozdulata nem volt a nehéz körülmények között. A Mercedesnek nagyon jól muzsikált az autója, de ő a legtöbbet hozta ki belőle, és sosem hagyta, hogy támadhatóvá váljon hátulról.”

„Távozni fog a csapattól a szezon végén, és ilyenkor könnyű elveszíteni a motivációt, ő azonban nem ezt tette, és szerintem remek munkát végzett. Mindannyian tudjuk, hogy Max elképesztő ilyen körülmények között, viszont most ő sem tudta megközelíteni Valtterit. Megmutatta, hogy ha az Alfa megfelelő autód ad neki jövőre, akkor ő kihozza majd belőle a legtöbbet.”

