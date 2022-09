Brawn a tervek szerint a szezon végén háttérbe vonulhat

A 67 éves brit már 1976 óta dolgozik a királykategória berkein belül, és számos istállót vezetett sikerre hosszú karrierje alatt, hiszen elég csak a Benettonra, a Ferrarira vagy a saját nevével fémjelzett Brawn GP-re gondolni. Emellett pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy 2010-től kezdve ő fektette le a Mercedes későbbi sikerkorszakának alapjait is.

2014-ben aztán részben már nyugdíjba vonult, de amikor a Liberty Media átvette a Forma–1 irányítását, őt is visszahívták a technikai területen meglévő nagyfokú tudása miatt. Az utóbbi esztendőkben pedig az idén életbe lépett jelentős szabálymódosítások megalkotásán dolgozott.

Most azonban úgy véli, hogy eljött az ideje az újabb pihenésnek. „Jelentősen szeretném csökkenteni a mostani szerepem, mondjuk úgy. Továbbra is elérhető leszek a szakértelmemmel, de nem leszek már felelős egy terület mindennapi teendőiért” – nyilatkozta az F1-Insidernek Brawn.

Még több F1 hír: Két időmérővel javítana a show-n a Forma-1?

„Ez azt jelenti, hogy több időt fogok majd tölteni a gyerekeimmel és unokáimmal, többet megyek majd horgászni, és a kertemre is jobban odafigyelek.” Brawn továbbá azt is kifejtette, hogy a mostani szerepköre teljesen más dolgokat igényel, mint amikor csapatoknál dolgozott a sikerekért.

„Voltak különböző időszakok és kihívások. Először része voltam egy csapatnak, majd lett egy saját csapatom, végül pedig a tulajdonosnál kaptam feladatot. Ezek mind teljesen eltérő dolgok, és a nyomás is mindig másként jelentkezett.”

Megkérdezték tőle, hol érezte a legkomolyabb nyomást. „Mindenképpen akkor, amikor egy csapatnál voltam, vagy amikor a saját istállómat kellett vezetnem. Rengeteg felelősséggel járnak ezek, szóval rendkívül intenzív volt a munka.”

„Ma már nem tudnám azt csinálni. Az érzelmek az egekbe szöknek, ha nyersz, ha veszítesz. Manapság már azt élvezem, hogy új szurkolókat hozhatok be az F1-be. Most például több női rajongónk van, mint korábban.”

Végül pedig arról is beszélt, hogy elégedett a legutóbbi nagy munkájával, vagyis a 2022-es szabályok megalkotásával. „Összességében boldog vagyok. Az autók közelebbről tudják követni egymást, és ennek megfelelően jobban is tudnak előzni.”

„A test test elleni csaták is könnyebbé váltak, például amikor két autó halad egymás mellett. Korábban sok leszorítóerőt vesztettek az autók az ilyen esetekben is. Emellett a Pirelli is remek munkát végzett. Szóval minden megfelelően működik. Az, hogy egyes csapatok jobban ki tudják használni a szabályokat, és mások emiatt panaszkodnak, az nem újdonság.”

„Többet között a Mercedest is súlyosan érintette, de ők sem idióták, szóval meg fogják majd oldani” – zárta mondandóját Brawn, aki tehát az év végén ugyan nem visszavonul, de a színpad mögé lép, hogy egyéb dolgokkal is foglalkozhasson.

Most ugyan a Red Bull autója számít az etalonnak, de ez vajon jövőre is így lesz?