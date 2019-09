Bottas szerint inkorrekt volt, amit Hamilton csinált, és meglepte a Ferrari

Valtteri Bottas helye biztos a következő szezonra, miután a vezetőség úgy döntött, hogy 2020-ra is hosszabbít vele. A finn versenyző azonban továbbra sem nyújt kiemelkedő teljesítményt, de a legutóbbi időmérő edzésen nem tehetett arról, hogy csak 5. lett, mivel az utolsó Q3-as köre előtt történt egy kis gond, ami Lewis Hamiltonhoz volt köthető.

Még több F1 hír: Ennyivel verte meg Leclerc Hamiltont: videós összehasonlítás

„A Q3 első etapjában sok volt az autó odakint. Nehéz ilyenkor a megfelelő hőmérsékletet elérni a gumikkal, ami itt Szingapúrban mindig kihívást jelent. Ez volt a szabadedzéseken is. Ha megnézzük a számokat, akkor ezt csak a Q1-ben sikerült megcsinálnom, de a Q2 is elég rendben volt, majd utána mindig forgalomba kerültem. Az utolsó kör pedig elég rendetlen volt és sok időt is vesztettem emiatt.”

„A Q3 legvége nem egy tervezett valami volt, és csak lassítottam, hogy meglegyen az a rés, amiben majd egy tiszta kört tudok futni. Ezt kellettem tennem, mert előttem voltak a Red Bull autói, és szerintem Lewis ezzel nem volt tisztában, majd elment mellettem. Azt gondolhatta, hogy csak lassan megyek. Nyilvánvalóan ez inkorrekt volt, ami miatt megint le kellett lassítanom. Belsőleg megvitattuk a dolgot, és megpróbáltunk megbizonyosodni arról, hogy ez nem történik meg újra. Persze nem ez volt a terv.”

„Ideális esetben azt gondolom, hogy ennél gyorsabbak lehettünk volna. Szükségünk lett volna arra, hogy a gumik ideális hőfokon legyenek, különösen első abroncsok. Ha megvan a szabad levegő és a gumik rendben vannak, akkor sokkal gyorsabb is lehettem volna. Mivel ez nem volt meg, igencsak pengeélen kellett táncolnom, és sajnos nem is sikerült jól a köröm. Amikor túl hidegek a gumik, ezt lehetetlen megcsinálni. Valójában ilyenkor csak a felület melegszik fel, de a tapadás már nincs meg a belső hőmérséklet hiánya miatt.”

Bottas mondott néhány szót a Ferrari igen erős tempójáról is, ami mindenkit meglepett. Az SF90 az új fejlesztéseivel immáron minden helyszínen esélyes lehet a győzelemre, ami érdekes folytatást ígér, már Szingapúrban is, ahol Charles Leclerc az élről várhatja a villanyfényes versenyt.

„Úgy tűnt, hogy már az FP3 óta komoly teljesítményük van. Láttuk, hogy növelik az erőt, de ami hatalmas különbséget jelentett, az a gumikezelés volt, melyből mindent kihoztak. Ez itt óriási differenciát eredményez. Volt néhány új fejlesztésük is pár frissítéssel, szóval nyilvánvalóan egy erős csomagjuk van a kanyarokban. Bizonyára kissé meglepet bennünket a tempójuk, de szerintem csapatként jobb munkát is végezhettünk volna a tisztább körökkel.”

„A gumik jelentik a legnagyobb kérdést, különösen elöl. Ezzel már tavaly is gondok voltak, de most valamilyen okból számunkra ez kicsit nehezebb. A gyors kanyarok hiányával ez nem könnyű, és itt az első és a hátsó egyensúly kérdést jelent. A Pirelli idén is engedélyezi a gumitakarók használatát, de a takaró hőmérséklete alacsonyabb, mint tavaly. Ezen a területen számunkra most valamivel nehezebb a munka.”

„Ha holnap nem történik semmi különleges, akkor egy hosszú és nehéz nap várhat ránk, de soha nem tudhatod Szingapúrban. Izgalmas rajtokat is láttunk már ezen a pályán, beleértve a sok biztonsági autós fázist. Az első három csapat között nincs hatalmas különbség a versenytempóban, és ha vannak is differenciák, azok nem lesznek elegendőek az előzéshez. Stratégiailag mindent maximalizálnunk kell, ha történik valami. Ez a legjobb esélyem. Az, hogy mi fog történni a gumikkal, nem tudom, de ideális hőfokon kell őket tartani.”

Egy régebbi felvétel a versenyautózás világából, mely tökéletesen bemutatja azt, hogy adott esetben milyen káosz alakulhat ki a bokszutcában. Ritkán lát hasonlót az ember. Érdemes megnézni a Ferrarikat, hogy mit csinálnak.