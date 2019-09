Az FIA zöld utat adott, mindenki számára "szabályos" a „Leclerc-manőver”

Az tisztán látszik, hogy Michael Masi vezetésével az FIA messze többet enged meg a pilótáknak a pályán. A többség szerint a tragikus hirtelenséggel elhunyt Charlie Whiting utódja kiváló munkát végez, aki egyre több változtatást eszközöl annak érdekében, hogy a Forma-1 sokkal „fluidabb” és élvezhetőbb legyen a futamokon.

Az Osztrák Nagydíj óta egyértelműen látszik, hogy a bírák egy másfajta megközelítést alkalmaznak a párbajok kapcsán, amire gyakorlatilag minden hétvégén példákat láthatunk. Így volt ez legutóbb Monzában is, ahol Charles Leclerc egy igen kemény védekezést mutatott be Lewis Hamilton ellen, ami korábban szinte biztosan büntetést érdemelt volna, de az új rendszernél csak figyelmeztetést.

Ez a fekete-fehér zászlók visszatérését is jelentette, ami gyakorlatilag a kezdetek óta elérhető, de valamiért eddig nem igazán használták. Masi a zászlókkal a futballban használatos sárga kártyákat oszt ki, függően a helyzettől, mert egyes esetekben a pilóták azonnal büntetést kaphatnak. Most azonban tisztázásra került, hogy a jövőben is bele fognak férni azok a manőverek, amit például Leclerc mutatott be Hamilton ellen Monzában. Legalábbis egy alkalommal, majd utána jön a büntetés.

„Úgy gondolom, jót beszélgettünk erről a versenyzői eligazításon és azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű is volt. Világossá tették, hogy amit Charles csinált Monzában, határon volt, de hasonló esetben először fekete-fehér zászlót fognak mutatni, nem pedig büntetést. Ez egyfajta határ.” - nyilatkozta Valtteri Bottas, a Mercedes versenyzője, aki egy gyengébb időmérőt zárt Szingapúrban és ismét nehezebb helyzetből várhatja a folytatást.

„Nyilvánvalóan ez trükkös is, mert minden pálya más és az összes kanyar különbözik egymástól, de talán most fékezés alatt valamivel agresszívebbek lehetünk, ugyanakkor még mindig nem csinálunk hülyeséget. Nagyon világos a helyzet.”

