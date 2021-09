Bottas: nagyon jó érzés összerakni egy ilyen kört

A Mercedes egyértelmű fölényben volt a Red Bullhoz képest Monzában a pénteki napon, az azonban mindenképpen meglepetés, hogy nem Lewis Hamilton, hanem Valtteri Bottas autózta a legjobb időt a 2021-es Olasz Nagydíj időmérő edzésén.

A finn azonban nem örülhet maradéktalanul a sikerének: a Mercedes stratégiai okokból motort cserélt az autójában az időmérőt megelőzően (Hamiltonra és Verstappenre is ez vár), így a vasárnapi futamon a sprintkvalifikáció végeredményétől függetlenül a mezőny végéről rajtol majd, ráadásul a statisztikákba nem is az időmérő győztese, hanem a sprintfutam nyertese kapja a pole-pozíciót – azt pedig elég nehezen tudjuk elképzelni, hogy ne cseréltetné meg a pozíciót holnap a Mercedes a két pilótája között, hogy Hamilton szerezze a 3. pontot is.

„Elég jó volt ez a kör” – értékelt Bottas az időmérő után Felipe Massának. „Nagyon jó érzés összerakni egy ilyen jó kört, sikerült mindent a végére tartogatnom, és végre szélárnyékot is kaptam.”

Az Olasz Nagydíj előtt jelentették be, hogy Bottas 2022-től már az Alfa Romeo versenyzője lesz, ami ahogyan ilyenkor lenni szokott, egyfajta megkönnyebbüléssel járt számára:

„Jól érzem magam, nagyon nyugodt vagyok most, hogy mindent elintéztünk a jövővel kapcsolatban, és elégedett vagyok a mai nappal. Az autó nagyon jó volt, és persze izgalmas kihívások állnak előttem, de most még a holnapi sprintre koncentrálok, megpróbálok a lehető legtöbb pontot szerezni holnap, és jó munkát végezni vasárnap is.”

„Az autónk nagyon jó ezen a hétvégén, van egy kis előnyünk a Red Bull-lal szemben is, remélhetőleg ez így marad majd a versenyen is” – tette hozzá Bottas már a Sky stábjának. „Amilyen tempónk van, szerintem vasárnap is sok pontot tudunk majd szerezni.”