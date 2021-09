Verstappen: tudtuk, hogy itt nehéz lesz, szóval a harmadik hely nem olyan rossz

Ugyan kivételes módon ez a mai kvalifikáció csak a legkisebb téttel bíró esemény volt, de azért így is fontos, hiszen semmi garancia nincs arra, hogy valaki sokat tud majd javítani a szombati sprinten.

Ezt pedig Verstappen is tudja, ezért nem volt annyira csalódott a harmadik helyével, hiszen érezte, hogy ebben most nem igazán volt benne több, mivel a Mercedes ezúttal tempóban előttük jár. Igazából még így is szorosabb lett a végeredmény, mint arra a szabadedzés alapján számítani lehetett.

Még több F1 hír: Bottasnál motort cserélt a Mercedes, büntetés vár rá (frissítve)

„Számunkra ez a helyszín mindig is nehéz volt. Egy kicsivel több nehézségünk akadt az első gyakorlás alkalmával, de úgy érzem, jól sikerült fejlődnünk az időmérő alatt, szóval így is örülök a harmadik pozíciónak.”

„Remélem, a versenyen azért kicsivel közelebb lehetünk majd, és sosem lehet tudni ezen a pályán. A holnapi második edzésen még meglátjuk, mennyit tudunk javítani a hosszú etapos sebességünkön. Természetesen ettől függetlenül sem lesz nekünk egyszerű, de szerintem sok pontot szerezhetünk így is” – vélekedett a holland az esélyeikről.

Hamilton már a holnapi napra gondol elsősorban