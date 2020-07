Bottas egyre komplettebb versenyző, akivel nehéz dolga lehet Hamiltonnak

A Mercedes finn versenyzője győzelemmel kezdett a Red Bull Ringen, és ez erőt adhat neki a folytatásra, noha még nagyon az elején járunk a szezonnak. A sikere magabiztos volt, de nem volt könnyű dolga, mivel benne volt a pakliban, hogy a Mercedes váltógondja miatt mindkét autó megálljon.

„Egy F1-es nagydíj megnyerése soha nem könnyű, de manapság ez még inkább igaz. Egyáltalán nem könnyű. Az első etapon nyilvánvalóan Lewis vesztette egy kis időt a Red Bullok mögött, de nagyon kevés volt a mozgástér, szóval ez összességében nem volt olyan rossz.”

„Kontroll alatt tudtam tartani a dolgokat és megbizonyosodtam arról, hogy el tudjuk érni a tervezett kört a kiállással, majd megpróbáltunk egy rést kialakítani a gumikkal, és helyesen cselekedni az autóval.” - mondta Valtteri Bottas.

„A második etapon soha nem volt olyan hatalmas a nyomás, mert vezettem, és képes voltam kontroll alatt tartani mindezt. Ezek a változók mind jelen voltak a versenyen. Néhány érzékelővel gondok akadtak, amik megsérültek a meglehetősen kemény rezgések miatt, melyeket a kerékvetők által kaptunk.”

Race winner Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 celebrates on the podium with the champagne

Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images