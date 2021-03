Binotto „megkönnyebbült” a Ferrari szezon eleji fejlődését látva

A vörösök a tavalyi évhez képest egy egészen jó első futamon vannak túl. Leclerc révén az időmérőn negyedikek tudtak lenni, a futamon pedig viszonylag sok pontot szereztek, így most a negyedik helyen állnak a konstruktőri pontversenyben.

Az erőforrásuk tavaly a leggyengébbnek számított, idénre tehát sok erőfeszítést fordítottak erre a területre, és Binotto szerint is sikerült fejlődést elérniük. „A motor mindenképpen javult, és örülünk, hogy ezt az Alfa Romeónál és a Haasnál is látjuk. Ami pedig minket illet, minden lehetséges területen előreléptünk valamennyit.”

„Az aero oldal mindenképpen jobb a viselkedés és a korreláció szempontjából. Tudtuk azt is, hogy a motor, valamint az egész autó terén tudunk fejlődni, szóval erre helyeztük a hangsúlyt. Szerintem a teljes csomagról van szó. Nem fogok egyes területekről beszélni, mert most már a teljes csomagunk javult.”

A Ferrari több változtatást is végrehajtott a technikai részlegén, Binotto pedig örül, hogy ezek a megfelelő lépésnek bizonyultak. A vasárnapi eredmények kapcsán pedig arról is beszélt, hogy nem csak a korábban problémás erőforrásuk miatt tudtak most előrelépni.

„Itt nem csak a motorról van szó, hanem a motorról, a karosszériáról, az aerodinamikáról, az eszközeinkről, a korrelációról; ezek mind fontosak voltak számunkra. Azt nehéz megmondani, hogy mekkora mértékben köszönhetjük a javulást a hajtóegységnek, mert a riválisokat is nézni kell, róluk pedig nem tudok nyilatkozni.”

Az olaszok vezetője azért máris igyekezett lehűteni a kedélyeket, és elmondta, hogy a jó kezdés ellenére se várjunk tőlük dobogós helyezéseket. Már csak azért sem, mert egyre több erőforrást helyeznek át a 2022-es autó fejlesztésére.

„A különbség, amely hiányzik a legjobbakkal szemben, még a mai futamon is túlságosan nagy volt. Szóval még hosszú az út, ráadásul pályáról pályára is eltér majd a helyzet. Tudjuk, hogy nem fogunk túl sokat foglalkozni már ezzel az autóval, mert már a ’22-es gépre koncentrálunk Maranellóban.”

„Elég valószínű, hogy ez a többieknél sincs másként. Ha azonban megnézzük a futamunkat, most már kaptunk visszajelzéseket a pilótáktól, és elkezdték jobban megérteni az autót. Tudni fogják, hogy hol vannak a határai, és idővel ezeken akár javíthatunk is.”

„Szerintem a következő három-négy futam megmutatja majd, hogy milyen az autó igazi teljesítménye és milyen potenciál rejlik benne a többiekhez viszonyítva. Ezt még meg kell várni, mielőtt bármilyen következtetést is levonnánk” – zárta gondolatát Mattia Binotto.

