Barcelona rendkívül rugalmas, készen állhat a Forma-1 fogadására

A Forma-1-ben még mindig az a terv, hogy 15-18 futamot rendezzenek idén, de úgy tűnik, hogy Monaco után Paul Ricard is kikerült a körből, legalábbis ebben a szezonban, és leghamarabb 2021-ben térhetnek vissza.

A háttérben nagyon sokat egyeztetnek a pályákkal az esetleges nagydíjakról, de ahogy Chase Carey, a Liberty Media első embere is fogalmazott, valószínűleg az első pár futamot zárt kapuk mögött rendeznék meg, majd azt követően a vírushelyzettől függően akár nézőket is fogadhatnak.

Jelenleg Ausztria a következő potenciális évadnyitó helyszín, és sok pozitív hírről számolhattunk be a Red Bull Ring kapcsán. Silverstone is ebben a cipőben járhat hamarosan, és lehetséges, hogy mindkét pályán több versenyt fognak rendezni.

Barcelona közben ismét jelezte, nagyon nyitottak arra, hogy idén a nyári időszakban vendégül lássák az F1-et. Ez számukra egy remek tárgyalási alapot jelenthet, mivel még mindig nincs hosszú távú szerződésük a sportban.

Joan Fonsere, a katalán ring vezérigazgatója a Motorsport.com kérdésére azt mondta, hogy már egyeztettek az amerikai vezetőséggel, és egy olyan dátum sincs, amire nemet mondanának, így Barcelona is esélyes lehet, hiába a korábbi halasztás a nevük mellett.

„A kezdetek óta felajánlottuk Chase-nek (Carey), hogy ugyanazon az oldalon akarunk állni. Nyilvánvalóan ott leszünk, ha úgy gondolják, tudunk segíteni az F1-nek abban, hogy a jövőben erősebb és jobb világbajnokságot rendezzenek. A kezdetektől így gondolkozunk.”

„Felkínáltuk az esemény megrendezését Barcelonában, mivel 30 éves tapasztalattal rendelkezünk, és logisztikai szempontból nagyon jó helyzetben vagyunk. Szoros kapcsolatban állunk az F1-gyel, és egy új dátumról tárgyalunk.”

„Mint azt Chase elmondta, július/augusztus lehet az az időpont, amikor elindulnak, és mi biztosan ott leszünk ezen dátumok körül.” - tette hozzá a pálya igazgatója, független attól, hogy Barcelona általánosságban nem szerette a nyárindító dátumukat, mivel akkor a helyeik nyaralnak, és a város amúgy is elfoglalt a turisták miatt.

A jelenlegi helyzet azonban más, és a zárt kapus futam megrendezése kevésbé lenne kockázatos. Ez pedig nagyon fontos szempont ezekben az időkben. „Megkérdeztek bennünket, hogy van-e olyan dátum, ami számunkra nem lehetséges. Mi pedig erre nemmel válaszoltunk. Meg akarjuk rendezni az eseményt, és mindent meg tudjuk szervezni, segítve a Forma-1-et.”

„Egy normál évben augusztusban Spanyolországban mindenki nyaral, de szerintem 2020 egy kivételes év lesz, egy teljesen más naptárral. Ha 1 évvel ezelőtt beszéltek volna velem erről, akkor azt mondtam volna, hogy ne augusztus legyen a dátum.”

Fans with cardboard cutouts of the drivers

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images