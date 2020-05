A Forma-1 egyre magabiztosabb a nyári indulásban: 15-18 futam lehet idén, decemberi évadzáróval

Rövid időn belül két fontos bejelentés is érkezett a Forma-1-ben. Először Silverstone oldaláról erősítették meg, hogy az idei Brit Nagydíj biztosan zárt kapus lesz, ha azt meg tudják rendezni. Nem sokkal később megkaptuk a következő fontos hírt.

Ahogy az várható volt, a franciák bejelentették, hogy az idei Francia Nagydíjat nem tudják megtartani az eredeti időpontjában. Sőt, a hivatalos nyilatkozat erősen arra utal, hogy idén egyáltalán nem lesz futam Paul Ricardon, bár a BBC Sport szerint augusztusban és szeptemberben erre még lehet esély.

A tervek szerint az évadnyitó nagydíjat Ausztria rendezné meg július 5-én, zárt ajtók mögött, tehát közönség nélkül, és természetesen korlátozott számú személyzettel, minimalizálva ezzel a vírus terjedését.

Chase Carey a helyzet ellenére magabiztosságát fejezte ki azt illetően, hogy a nyár folyamán megkezdhetik a szezont, és továbbra is 15-18 futamot rendezhetnek. „Bár ma délelőtt bejelentették, hogy június végén nem tartják meg a Francia Nagydíjat, egyre inkább bízunk abban, hogy a nyáron el tudjuk kezdeni a szezonunkat.”

„A célunk az, hogy júliusban, augusztusban vagy szeptember elején kezdjük meg a versenyzést. Az első ilyen helyszín Ausztria lehet július 3. és 5. között. Szeptemberben, októberben és novemberben Európában, Ázsiában és Amerikában versenyezhetünk, majd decemberben fejezhetjük be az idényt Bahreinnel, még mielőtt tradicionális módon Abu Dhabiban megtartanánk az utolsó futamunkat.” - tette hozzá Carey, megerősítve azt, hogy továbbra is 15-18 futammal számolnak.

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images