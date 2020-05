Wolff nagyon érzelmes, emiatt csapkodja néha az asztalt

Wolff nagy utat járt be, míg eljutott a Mercedes csapatvezetői székéig. Az osztrák valójában már nagyon fiatalon üzletemberré vált, és soha nem volt főnöke. Toto rendkívül tudatosan építette fel a vállalkozásait, és igen hamar kiderült, hogy nagyon ért ehhez.

A Mercedes csapatánál komoly részvényes is, így különösen nem mindegy számára, hogy a csapat milyen eredményeket ér el, amire nem lehet panasz, hiszen 2014 óta mindent megnyertek a Forma-1-ben, amit csak lehet.

Az utóbbi időben azonban sokat pletykáltak arról, hogy Wolff az Aston Martinhoz kerülhet, ahol időközben részvényeket is vásárolt. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a Mercedesnél marad, és hamarosan szerződést hosszabbíthat.

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff valóban az egyik legjobb csapatfőnök az F1-ben, aki remekül kormányozza a hajót. Ugyanakkor vannak olyan pillanatok is, amikor a dolgok nem az elképzelései szerint alakulnak, és dühössé válik. Láthattunk erre pár példát.

Ilyenkor Toto sem tud mindig uralkodni magán, és volt, amikor odavert az asztalra. A Beyond The Grid epizódjában többek között erről is beszélt, nem tagadván azt, hogy ha ritkán is, de el tud szakadni nála a cérna.

„Ez maga a versenyzés. Az odacsapással talán nem tűnök a legintelligensebbnek, de ismét csak azt tudom mondani, ez is én vagyok, és idegessé válok, amikor elveszítünk egy pozíciót. Érzelmileg is részt veszek ebben, és szenvedélyes vagyok.” - idézte Wolff-ot az EssentiallySports

Wolff-ot legutóbb igazán idegesnek a Német Nagydíjon láthattuk. Ez volt az a nagydíj, amin a Mercedes a 125. évfordulóját ünnepelte a motorsportban. A verseny katasztrofálisan alakult számukra.

Valtteri Bottas falnak ment, és egy biztosnak tűnt dobogót dobott el ezzel, elveszítvén a lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljön a bajnokságban a csapattársához. Lewis Hamilton sem lehetett boldog, aki szintén hibázott, és csak a 9. helyen ért célba.

