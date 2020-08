Az utolsó pillanatban cseréltek motort Verstappen autójában

Max Verstappen talán nem aludt annyira jól ma éjszaka, ugyanis valószínűleg tisztában volt azzal, hogy az autóján mennyire lényeges változtatásokat kellett végezni.

A Honda egy vizsgálat során adatösszeférhetetlenségeket talált, ezért a holland autójába kénytelenek voltak egy régebbi motort visszatenni, hogy elkerüljék így a büntetést.

A Red Bull szóvivője így nyilatkozott a Mororsport.com-nak: "Miután Max motorjánál rendellenes adatokat észleltünk, a korábban használt erőforrás visszaépítése mellett döntöttünk. Az FIA engedélyezte, hogy a végrehajtsuk a cserét a versenyre."

Max Verstappen, Red Bull Racing, exits his car in parc ferme after qualifying in third place

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images