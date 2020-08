Így fest a Spanyol Nagydíj rajtrácsa

Büntetések hiányában a mai versenyt mindenki abból a pozícióból kezdheti majd meg, ahol az időmérőt zárta.

A Mercedes az utóbbi években teljesen kisajátította magának az első rajtkockát Barcelonában, és a tegnapi kvalifikáción sem találtak legyőzőre. Lewis Hamiltoné lett a pole pozíció, aki ezzel már 92. rajtelsőségét szerezte pályafutása során. Mögötte a mindössze 59 ezreddel elmaradó csapattárs, Valtteri Bottas végzett.

A finn sajnálhatja a kis különbséget, hiszen tavaly fölényesen verte Hamiltont az időmérőn, a versenyen viszont a brit már a rajt után átvette tőle a vezetést, és onnantól esélye sem volt. Bottas most talán ennek a fordítottjában bízik, mivel az első kanyarig hosszú út vezet, ezért ha jobban tud elrugaszkodni, mint Hamilton, akkor talán most ő fordulhat majd elsőként az egyes kanyarba.

Mögöttük szinte már szokásosnak mondható a rajtsorrend. A harmadik hely Max Verstappené lett, aki ezen a pályán aratta első győzelmét még 2016-ban. A holland a versenytempójában és a gumikezelésben bízhat, melyek már a múlt hétvégén is meghozták neki idei első sikerét.

Verstappen helyezésére a negyedik helyet megszerző, a koronavírusból visszatérő Sergio Perez pályázik a futamon. A Racing Point erős időmérőn van túl, hiszen Lance Stroll az ötödik lett. Ami a top 10 többi pilótáját illeti, Albonnak végre sikerült egy jobb kvalifikációt összehoznia a hatodik hellyel. Mögötte a két McLaren jön, majd Charles Leclerc, aki nem volt elégedett az autó teljesítményével. A legjobb tízet az AlphaTauri pilótája, Pierre Gasly zárja.

A mezőny második felében, annak is a legelején található Sebastian Vettel, akinek ismét nem sikerült bejutnia a Q3-ba. Most abban bízik, hogy a versenyen talán javítani tud helyzetén, és végre pontokat is szerezhet. A Renault-nak sem sikerült jól a szombati időmérő, mert Ricciardo csak a 13., Ocon pedig a 15. lett. Pozitív meglepetés volt még Kimi Räikkönen 14. helye. A finn először kormányozta Alfáját a Q2-be idén. George Russellnek ezúttal nem jött össze a továbbjutás, és a 18. helyet szerezte csak meg a Williamsszel.

Innen várja tehát a mezőny a 15:10-kor kezdődő 50. Spanyol Nagydíjat.

