Az IndyCar is tanulna Grosjean bahreini balesetéből

Romain Grosjean balesete az egyik legdurvább TV-ben is közvetített baleset volt, miután a francia versenyző autója kettészakadt, és azon nyomban ki is gyulladt a Bahreini Nagydíj első körében.

2018-ban bevezetett Halo óriási szerepet játszott abban, hogy Grosjean túlélte a balesetet, mivel az feszítette szét azokat a fémlemezeket, aminek máskülönben könnyedén nekiütközhetett volna Grosjean feje.

A Halo bevezetése előtt más fejvédő eszközöket is megvizsgált, köztük a Red Bull Advanced Technology által kifejlesztett Aeroscreent, amit később pár módosítás után az IndyCar 2020-ban be is vezetett.

Az FIA-nek és az IndyCarnak van egy közös, biztonsággal foglalkozó munkacsoportja, az amerikai sorozat elnöke, Jaye Frye pedig elmondta, hogy az IndyCar is tanulna a Grosjean balesetét feldolgozó jelentésből.

„Az előszezonban volt most egy találkozó a csapatfőnökök között, és lesz még egy hamarosan, ezt a témát is érinteni fogjuk, és szeretnénk általánossá tenni egy pár dolgot” – nyilatkozta Frye a Racer-nek, számolt be a MotorsportWeek.

„Mindenki látta, mi történt Gosjeannal, és mi volt az eredménye? Nos, az eredmény az volt, amit mindenki látni szeretne, a pilóta megúszta.”

„Természetesen egy óriási balesetről beszélünk, szóval már meg is vizsgáltunk pár dolgot ezzel kapcsolatban, amikor pedig elkészül a jelentés az F1-es balesetről, megnézzük majd, hogy van-e valami, amit jobban csinálhatnánk az eltérő keretünkkel és a szélvédővel.”

„A mi megoldásunk eltérő, de így is sok hasonlóság van, amit át lehet hozni.”

Frye ennek ellenére elégedett volt az Aeroscreennel, ami az iowai dupla verseny első fordulóján bizonyított, amikor Colton Herta hátulról rászaladt Rinus VeeKaay autójára, és az Aeroscreenről pattant le.

„Az év során természetesen volt egy pár incidensünk, amelyeknek a pozitív kimeneteléhez hozzájárult az eszköz is. Általában nem kapnak fel valamit, amikor az teszi a dolgát, mint az Aeroscreen, de ez is egy igazi siker, aminek nagyon sok ember volt a részese, és büszkék vagyunk erre.”

