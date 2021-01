A valaha volt legfurcsább Forma–1-es pályák – 2. rész

A felsorolás negyedik eleme lényegében az egyetlen olyan pálya, amelyet még manapság is használnak. A méltán híres Monacóról van szó, amelyet szinte mindenki ismer és szeret, de azért be kell vallanunk, hogy igen furcsa kialakításról van itt szó.

Monte-Carlo aprócska hercegségében már a 20. század elejétől zajlottak autóversenyek, a Forma–1 pedig 1955 óta folyamatosan ellátogat a helyszínre, ez alól csak a tavalyi szezon volt a kivétel, amikor a járvány miatt törölni kellett a viadalt.

Számtalan emlékezetes sporttörténelmi pillanatnak adott már otthont, és mivel annyira szűk, valamint komoly szintkülönbségek is vannak rajta, ezért elképesztően nehéz elsajátítani Monacót. Ha azonban valaki győzni tud rajta, akkor az az egyik legnagyobb eredmény, amelyet F1-es pilóta elérhet.

Marshals and fans salute race winner Ayrton Senna, McLaren MP4-7A Honda, and 2nd position Nigel Mansell, Williams FW14B Renault, on the slowing down lap during the Monaco GP at Monte Carlo on May 31, 1992 in Monte Carlo, Monaco. (Photo by Rainer Schlegelmilch)

Fotó készítője: Motorsport Images