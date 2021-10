Az Aston Martin is saját versenyzői akadémiát alapíthat

A brit csapat azon kevesek közé tartozik, akik nem rendelkeznek versenyzői akadémiávál, az utóbbi években pedig egyre inkább láthatjuk, hogy mennyire fontosak ezek a programok az utánpótlás szempontjából, és számos fiatal élversenyző jött fel hasonló támogatásnak köszönhetően.

Elég csak Max Verstappenre, George Russellre, Lando Norrisra vagy Charles Leclerc-re gondolni. Az Aston Martin célja is az, hogy világbajnokok legyenek a következő öt éven belül, és nyitottak is lennének egy fiatalokat támogató programra, bár még túl sokat nem gondolkoztak ezen.

„Sok minden kell ahhoz, hogy világbajnoki csapat váljon valakiből, és a legtöbb nagycsapatnak ott vannak ezek a programok. Még nem igazán fordítottunk erre nagy figyelmet, de a jövőben mindenképpen érdemes lehet vetni erre egy pillantást” – idézte Otmar Szafnauer szavait a GPFans.com.

A csapatfőnök szerint azonban nem lesz könnyű leigazolni majd a fiatalokat, ha megnézzük, hogy hány akadémia működik már most is. A megoldás szerinte az lehetne, hogy esetleg már a gokartos pályafutásuk előtt leigazolnák őket, vagy inkább az istálló felfuttatására figyelnek, és akkor ezek a versenyzők amúgy is csatlakozni szeretnének hozzájuk, amikor már idősebbek.

Hogy melyiket fogják választani, az még kérdéses. „Már korán kell kezdened. Biztos vagyok abban, hogy a legjobb pilótákért és gokartosokért vívott harc kemény lesz, ha figyelembe vesszük, hogy már szinte mindenkinek van pilótaprogramja.”

„Az egyik lehetőség, hogy hamar kezdünk, már korán leigazoljuk őket. Vagy annyira vonzóak leszünk, hogy amikor a Forma–1 kapujába kerülnek, akkor ők fognak kopogtatni a mi ajtónkon. Szóval ez a két út lehetséges, de eddig még nem jutottunk, a jövőben viszont át kéne gondolnunk. Nem tudom, mi lenne most a legjobb megoldás.”

Az Aston Martinnak jelenleg is van egy fiatal versenyzője Lance Stroll személyében, Sebastian Vettel viszont már pályafutása végefelé jár inkább, így az ő helyére esetleg később érkezhetne majd egy fiatal feltörekvő tehetség.

