Villeneuve: Verstappen „fölényben van”, Hamilton a gyengeség jeleit mutatja

Mindkét bajnokaspiráns remekül vezetett idén, bár azért itt-ott náluk is homokszem került a gépezetbe. 1997 első helyezettje szerint azonban Hamilton több hibát vétett, mint ellenfele, és Verstappen jelenleg a jobb pilóta kettejük közül.

„Verstappen van fölényben most. Ő nem hibázott igazán, és mindig támadott. Lewis ezzel szemben olykor a gyengeség jeleit mutatta. Ez egyébként a Mercedesre is igaz a Red Bull-lal szemben” – vélekedett a kanadai a Corriere della Serának.

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Hamiltonnak 2016 után most ismét az utolsó futamig kell majd harcolnia a végső győzelemért. Villeneuve szerint a hétszeres bajnok talán kicsikét elvette a lábát a gázról azóta, hiszen nem volt igazi kihívója.

„Rosberg után könnyű élete volt. Talán egy kicsikét elaludt, de idén fel kellett ébrednie. Ettől függetlenül továbbra is elképesztő.” Az idei szezonban egyébként már mindkét versenyző kapott büntetést a másikkal való ütközésért, de Villeneuve szerint egyiket sem kellett volna szankcionálni.

„Nem is tudom. Az sem volt szándékos manőver” – mondta a silverstone-i esetről. „Az egy hiba volt, és idegesít, hogy a hibákat büntetik. Ők ketten nem tudnak a határokon belül maradni. Lewis általában nem is hibázik, csak akkor, ha Max is a képben van.”

Az ő idejében elmondása szerint még nem büntettek az ilyesmikért, bár azt is megjegyezte, hogy akkoriban még tisztább volt a versenyzés. „Nem voltak ilyen büntetések. Persze akkor még más volt. Mi a belső íven előztünk. Most blokkolnak az egyenesben, bemozdulnak, ezért extrém kockázatot kell vállalnod az előzéshez, és ezekbe hiba csúszhat.”

„Ebből a szempontból nehéz meghatározni a szabályokat. Monzában például nem voltak egyértelműek” – vélekedik a Williams egykori bajnoka. Hogy végül melyik pilóta lesz idén a befutó, azt még most sem lehet szerencsére megjósolni, és az is benne van a pakliban, hogy még ütközést is fogunk látni Hamilton és Verstappen között.

