Aston Martin: De Vries a példa rá, hogy Drugovichnak „türelmesnek” kell lennie

Az F2-es bajnok az állandó mezőnybe ugyan nem kerül be 2023-ban, de a silverstone-i alakulat így is leigazolta őt tartalékversenyzőnek. Mike Krack csapatvezető pedig arról beszélt, hogy a brazil nagyon éretten versenyzett az idei szezonban, és úgy véli, némi türelemmel ő is F1-es lehetőséghez juthat majd, akárcsak Nyck De Vries.

„Az egyik dolog, ami gyakran előfordul a versenyzőkkel, az az, hogy ha nem nyerik meg rögtön az első évükben az F3-at vagy az F2-t, akkor hamar rájuk aggatják a »második legjobb« státuszt. Ez pedig sokszor nem fair megállapítás, ahogyan azt Nyck esetében is láthatjuk.”

„Mi megnéztük Felipét, és egészen lenyűgözött minket a versenyzés terén mutatott érettsége. A legtöbb futamon egyáltalán nem volt forrófejű, mindig hazahozta az autót, és egyike volt azon keveseknek, akik nem voltak részesei semmilyen pilótaprogramnak. Ő a saját útját taposta, és ez már jelent valamit.”

A korábbi F2-es bajnokok ráadásul az ottani nagycsapatokkal tudtak győzni, mint amilyen a Prema vagy az ART. Drugovichnak azonban mindez az MP Motorsporttal sikerült, ami szintén nem kis fegyvertény.

„Az, hogy nem az egyik legnagyobb istállót választotta a harmadik szezonjára, szintén megmutatja, hogy mennyire magabiztos volt. A végén pedig sikerült hazahozniuk a címet, ami szerintünk nagyon is elismerésre méltó.”

„Szóval úgy gondolom, Felipe és a környezetébe tartozók igazán profik, remekül értik ezt a közeget, és meglesz a szükséges türelmük ahhoz, hogy Felipe bejusson majd a Forma–1-be” – vélekedett a helyzetről Krack.

Az tény, hogy De Vries esete is egészen különlegesnek mondható, hiszen ő 2019-ben lett F2-es bajnok, majd a Mercedes Formula E csapatához került, ahol szintén bajnok tudott lenni 2021-ben, de közben a neve többször is felmerült az F1-be kerülés kapcsán, valódi esélye azonban nem feltétlenül volt.

Most azonban egy félig-meddig szerencsés beugrásnak is köszönheti, hogy hirtelen nagyon kapós lett a piacon, és többen is le akartak rá csapni, végül azonban az AlphaTaurival sikerült megegyeznie 2023-ra. Ilyen szempontból tehát Drugovich helyzete talán valóban nem annyira reménytelen.

