Leclerc is közrejátszott abban, hogy a Ferrari Japánban ennyire kikapott?

A Ferrari most annak keresi az okát, hogy miért nőtt meg ekkorára a különbség a két pilóta között, miközben nagyjából csak a verseny felét teljesítette a mezőny. Már a száraz körülmények között is kérdőjelek voltak a vörösök esetleges gumikopása körül, az esőben azonban nem feltétlenül számíthattunk erre.

Úgy tűnik azonban, hogy mégis ez volt a helyzet. A F1-75 most is sokkal jobban fogyasztotta az abroncsokat, mint a Red Bull autója, ez pedig a szezon előrehaladtával egyre inkább megfigyelhető tendencia volt a két gárda esetében.

Most viszont könnyen lehet, hogy Leclerc vezetési stílusa is nagyban szerepet vállalt abban, hogy a végén ekkora különbség alakult ki az élen álló kettős között. A verseny elején ugyan az esőgumikon még nagyjából hasonlóan mentek, de a monacói azért a kerékcseréig így is négy másodperccel maradt le ellenfele mögött.

Majd jött az interekre váltás. Leclerc ekkor elkezdte növelni a tempót, és a második gyorskörében négy tizedet adott Verstappennek, miközben a leggyorsabb kört is megfutotta. Ezek után azonban nagy visszaesés következett.

Most már ő kezdett ugyanis időt veszíteni minden egyes körben, ez a veszteség pedig a futam hátralévő részében körönként nagyjából egy másodpercre emelkedett. A versenyt követő, parc fermében készült fotók pedig jól mutatják a két autó közötti különbséget a gumikezelés terén.

Leclerc jobb elsője szinte már teljesen „elslickesedett”, miközben Verstappennél még nagyon is egészségesnek tűntek a zöld oldalfalú Pirellik. Mindezért pedig a Ferrari pilótája lenne a felelős?

A futamot követően Mattia Binotto csapatfőnök arról beszélt, hogy már pénteken is látták a jobb első gumik túlzott elkopását, ha a versenyző túlerőltette a vezetést az első mért körében, és onnan már nem igazán volt visszaút.

„Össze kell dolgozunk, a mérnököknek, Charles-nak, hogy rájöjjünk, túl agresszív volt-e az első körben, miközben igyekezett felzárkózni. Egyetlen körön még rendben volt a tempónk, de a gumikezelés terén mindenképpen csinálhattunk volna valami mást.”

Úgy tűnik azonban, hogy idén már nem is fognak tudni szabadulni az alapvető gumiproblémáiktól, ami azért is érdekes, mert a szezon elején még egészen kiválóak voltak ezen a területen.

A nyári szünet óta a Ferrari azonban nehezen tudja az autóját a megfelelő egyensúlyi tartományban tartani, hogy az elsők és a hátsók is jól működjenek. Leclerc agresszív első körei pedig általában nem segítik a problémát. Hogy pontosan mi vagy ki az igazi hunyó, arra a csapat most is keresi a választ.

Japánba az olaszok egy új padlólemezt vittek, de azt igazán csak a szombati száraz harmadik szabadedzésen tudták rendesen felmérni, ami nem biztos, hogy elegendő idő volt. Binotto viszont úgy véli, az elem a vártak szerint működött, ezért optimista a folytatást illetően.

