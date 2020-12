Alonso: „Vettel nem lehetett az ország megmentője”

„Charles, te vagy a legtehetségesebb pilóta, akivel valaha találkoztam.” Ez az üzenet állt azon a sisakon, amelyet Sebastian Vettel ajándékozott a monacóinak a ferraris búcsúját követően Abu Dhabiban.

Leclerc valóban megráncigálta a négyszeres világbajnok bajszát és első számú státuszát már a második közös futamukon 2019-ben, Bahreinben. Abban az évben már a legtöbb fontos statisztikai adat szerint ő volt jobb házon belül, beleértve a pole pozíciókat, győzelmeket, dobogókat és pontokat is.

Maranellóban ezért úgy döntöttek idén év elején, hogy itt az idő az őrségváltásnak, ezért lényegében Leclerc-re bízták a csapat vezetését. Vettel így már feleslegessé vált, hiszen nem ő jelenti a jövőt.

Ezek után le is igazolták Carlos Sainzot, Vettel pedig az Aston Martinhoz szerződött, hogy ott építhesse fel ismét karrierjét. Alonso a Ferrari helyzetét elemezte, és azokat a döntéseket, amelyek ahhoz vezettek, hogy Mattia Binotto csapatfőnök és az olaszok végül honfitársa, vagyis Sainz mellett döntöttek.

„Ennek különböző okai vannak. A Ferrari tudott a 2019-es motorjukkal kapcsolatos vizsgálatról, ezért tudták azt is, hogy nem nyerhetnek. Ilyen körülmények között egy világbajnok jelenléte házon belül csak növelte volna a nyomást.”

„Öt év után aztán világossá vált, hogy Vettel nem lehetett az ország megmentője, és hogy Leclerc-ben nagyobb potenciál rejlik. Sainz tűnhetett a legjobb pilótának, akit leigazolhattak Charles mellé” – magyarázta Alonso a Corriere della Seranak.

Ami pedig Leclerc kétségtelen tehetségét illeti, a spanyol arra hívta fel a figyelmet, hogy a monacói pilóta teljesítményét majd a következő szezonok alapján kell kiértékelni. „Leclerc kivételes tehetség, de ahhoz, hogy igazán meg tudjuk ítélni, még kell pár év.”

2019-ben már megmutatta, hogy mire képes, idén pedig kisebb nyomás mellett bevállalósabban versenyezhetett, és anélkül lehetett agresszívebb, hogy túl sokat kockáztatott volna. Ez gyakran be is jött neki, bár azért egyértelmű hibákat is vétett.

2021 még mindig egy átmeneti év lesz, a Ferrari szeme előtt pedig már inkább 2022 lebeg. Az Alpine nevet felvevő Renault is a szabályváltozásoktól várja a komolyabb felemelkedést, így könnyen lehet, hogy nemsokára megtudjuk, mennyit ér Leclerc tehetsége Alonso ellen, amennyiben a pályán is összecsapnak.

