A McLaren egyelőre beéri a harmadik hellyel is

A McLaren letaszította a rivális Racing Pointot a középmezőny dobogójának első fokáról a hétvégi Abu Dhabi Nagydíjon. Az eredmény azt követte, hogy a csapat bejelentette, 185 millió dolláros befektetésről egyeztek meg egy amerikai konzorciummal, jövőre pedig a Mercedes motorjaira való váltással nagyot léphetnek előre.

Andreas Seidl csapatfőnök azonban óvatosabb a jövő évi erősorrend felállításakor, szerinte ugyanis a csapatnak el kell fogadnia, hogy a két élcsapat továbbra is jóval előttük van: „Realistának kell lennünk. A jó eredmény és annak ellenére, hogy harmadikok lettünk a bajnokságban, tudjuk, hol a helyünk. Nagy a különbség az élcsapatokhoz, főleg a Mercedeshez képest.”

Seidlt azonban lelkesíti, hogy a csapat és az MCL35 mekkora fejlődésen ment keresztül idén, ahogy az is, hogy sokszor remek hétvégéket teljesítettek és egy agresszív fejlesztési stratégiát is véghez tudtak vinni.

Azonban mivel továbbra is nyíltan elismerik, hogy fejleszteniük kell szélcsatornájukat, szimulációs létesítményeiket és szimulátoraikat, Seidl szerint pár évbe beletelik, míg felzárkóznak a Mercedeshez hasonló nagycsapatokhoz:

„Szerintem először is a legfontosabb dolog, amit meg kell említeni, az az, hogy James Key vezetése alatt egy nagyon versenyképes autót hoztunk össze. Ez egy lépés előre a tavalyihoz képest” – mondta a csapatfőnök.

„Jó volt látni, hogy a járvány keltette kihívások közepette is gőzerővel dolgozott az otthoni csapat, mind a gyártási, mind a tervezői részlegen, hogy folyamatosan érkezzenek újdonságok a versenyekre, ami sokat javított a teljesítményünkön.”

„Emellett persze a remek szezonzárót is jó látni, tudván, hogy ezen a pályán, ezen a versenyen a miénk volt a harmadik leggyorsabb autó. Tudjuk azonban, mekkora a különbség a Mercedeshez képest, ezt nem fogjuk egyik évről a másikra ledolgozni.”

„Most is tudjuk, hogy nagy hiányosságok vannak a csapaton belül a szervezés terén, infrastruktúra terén, amit először be kell töltenünk. Ugyanakkor egyértelmű tervünk van arra, hogy töltsük be ezeket a lyukakat. Ez időbe fog telni. Bízom azért benne, hogyha a csapat jól dönt, akkor pár év múlva ledolgozzuk a hátrányunkat.”

