Alonso valóban annyira balszerencsés idén, mint ő azt állítja?

A legutóbbi eset tehát világos, bár azon a versenyen ő maga is hibázott egyet, amikor nekiment Mick Schumachernek, amiért aztán büntetést is kapott, a futamot pedig csak a 16. helyen zárta. A változó körülmények között azonban talán lett volna esélye egy jó eredményre is.

Alonso megjegyzései egyébként még furcsán is hathatnak, hiszen már remek formában versenyez, az év eleji nehézségek után belelendült, és több ponttal rendelkezik, mint a futamot is nyerő csapattársa, Esteban Ocon.

Ő azonban nem is emiatt lehet bosszús, hanem több elszalasztott lehetőség miatt, amelyek talán egy dobogójába, netán egy futamgyőzelmébe is kerülhettek. Magyarországon ugyan a rajtbalesetnél még saját elmondása szerint is szerencséje volt, de másoknak még jobban jött ki a lépés.

Neki aztán a futamon védekeznie kellett Lewis Hamilton ellen, aki csak nagy küzdelem árán tudta legyűrni Alonsót, de mint később kiderült, Sebastian Vettel kizárásával mindenki előrébb lépett egy helyet, az Alpine veteránja pedig így lett negyedik.

A spái meg nem rendezett futam után aztán voltak még lehetőségei esős körülmények között arra, hogy ismét nagyot alakítson. Szocsiban például szépen versenyzett, és a hatodik helyen haladt, amikor megérkezett az eső a pálya fölé.

Ennek következtében felkapaszkodott harmadiknak, utána azonban alábecsülte az eső mértékét, és ő is kicsit túl sokáig maradt kint a slickeken, emiatt pedig a végén ugyancsak a hatodik hely lett az övé. Ezek után pedig jött a már említett isztambuli helyzet.

Azt mondjuk elég nehéz lett volna elképzelni, hogy ott erőből dobogóra álljon, mivel mindkét Mercedes és Red Bull a legjobb ötben végzett, és Charles Leclerc tempója is remek volt. Alonso frusztrációja azonban nem abból ered, hogy a trükkös körülményeket felvonultató hétvégéken nem tudta kihasználni a lehetőségeit a gyengébb autójával.

Őt éppen ennek az ellenkezője zavarja. Érzése szerint az eső éppen mindig azokon a futamokon érkezett meg, amikor az Alpine magától is nagyon versenyképes volt, de valami miatt ilyenkor sosem sikerült neki kihozni a maximumot. Amikor pedig a franciák nem túl jók, akkor általában nem történik semmi a versenyen.

„Frusztráló, hogy amikor nem vagyunk versenyképesek, akkor unalmas a viadal. Amikor pedig azok vagyunk, akkor mindig őrült az időjárás, őrült dolgok történnek” – nyilatkozta a Török Nagydíjat követően.

Szocsiban hasonló dolgokat fogalmazott meg: „Sosincs szerencsénk. Idén minden megszerzett pontot tempóból értünk el, nem kaptunk ajándékokat. Szóval minden egyes szerzett pontomra büszke vagyok.”

Hogy mennyire volt tehát balszerencsés Alonso eddig, az vita tárgyát képezheti, az ugyanakkor nem rossz előjel számukra, hogy egymás után két hétvégén is erősek tudtak lenni, ami az év első felében nem igazán fordult velük elő.

Miközben azonban a 2020-as egyik riválisuk, a McLaren még jobb lett, addig az Alpine megragadt egy adott szinten, és inkább a jövő évi szabályoktól várják a nagyobb felemelkedést. Ami azonban a kétszeres bajnokot illeti, saját elmondása szerint már majdnem visszatért a legjobbjához, szóval rajta nem fog múlni. Már csak a szerencse hiányzik tehát…

