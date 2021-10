Az Alpine állítólag komolyan fontolgatja egy B-csapat felállítását

A francia csapat akadémistái között jelenleg ott van Oscar Piastri, Csou Kuan-jü és Christian Lundgaard, Marcin Budkowski pedig arról beszélt korábban, hogy egyszerűen „túl sok jó versenyzőjük van”, ez pedig némi fejfájást okoz nekik.

Miközben az első két pilóta jelenleg az F2-es bajnokság első két helyét foglalja el, mégis elég valószínű, hogy egyikük biztosan nem kap jövőre lehetőséget a királykategóriában, de az is lehet, hogy mindkettejük hoppon marad, hiszen már csak egyetlen üres hely kiadó.

Most az a kérdés, vajon be tudják-e juttatni egyik juniorjukat az Alfa Romeóhoz. Az Alpine-nál ugyanis nincs hely, és még egy-két szezonig biztosan nem is lesz, hiszen Fernando Alonso és Esteban Ocon is marad.

Saward szerint ezt a problémát úgy szeretnék orvosolni, hogy létrehoznak egy B-csapatot, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Red Bullnak ott van az AlphaTauri. „Minden problémát enyhíteni lehetne, ha az Alpine-nak lenne egy motorpartnere” – írta a blogján az újságíró.

„Azt mondták nekem, hogy az Alpine azt fontolgatja, hogy besegítenének egy új istálló létrehozásában, amelynek viszont (elméletben) ki kéne fizetnie a 200 milliós belépési díjat. Ezzel egy olyan szituáció jöhetne létre, mint amilyet a Red Bull is élvez az AlphaTauri révén.”

„Ez talán őrültségnek tűnhet, de egy második csapat sok előnnyel is járna, és jól jönne az új motorok fejlesztésénél is. Amennyiben egy új csapat felállítása legalább annyira megérné, mint megvenni egy jelenlegit, akkor megoldható lenne, és marketingszempontból sem lenne utolsó.”

Nem csak az Alpine szeretne azonban egy új csapatot behozni a sorozatba. Egyre valószínűbb ugyanis, hogy az Audi és a Porsche is meg fog érkezni valamilyen formában. Saward szerint azonban a két márka nem feltétlenül azonos módon akarna belépni.

Az Audi ugyanis állítólag saját istállót akar, átvéve már egy meglévőt, miközben a Porsche inkább egy exkluzív partneri megállapodást szeretne kötni valakivel.

