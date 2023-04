Alonso reagált Hamilton Red Bull-os kijelentésére: „Túl rövid a memóriája!”

„Amikor mi gyorsak voltunk, akkor sem voltunk ennyire gyorsak. Ez a leggyorsabb autó, amelyet valaha láttam, főleg a többihez viszonyítva” – mondta a brit pilóta még Szaúd-Arábiában.

Most ezen szavakat tették Alonso elé a L’Équipe-pel készült exkluzív interjúban, a spanyol pedig nem volt rest emlékeztetni riválisát, hogy bizony a Mercedes nagyon komoly előnnyel rendelkezett a hibrid korszak kezdetén.

„Én egyáltalán nem értek egyet. Múlt héten én 20 másodperccel értem célba Checo és Max mögött. Hamilton és Rosberg viszont egy perccel voltak mindenki előtt 2014-ben és 2015-ben. Túl rövid a memóriája, kezd öregedni!” – szúrt oda mosolyogva egykori márkatársának Alonso.

Szerinte ráadásul az is jól látszik most, hogy Hamilton sem képes mindig csodát tenni, hiszen az ő teljesítményét is nagyban meghatározza, hogy aktuálisan milyen autót vezet. „Egy normál autóval látszik, hogy neki is megvannak a gyengeségei.”

„Korábban nem is volt igazán ellenfele, vagy maximum a csapattársa. Neki van a valaha volt legtöbb rajtelsősége, de George Russell eddig 2-0-ra áll vele szemben ebben az évben. Ez is csak azt mutatja, hogy továbbra is az autó a legfontosabb tényező.”

