Alonso most nem számít akkora parádéra a sprinten

Emlékezhetünk a Brit Nagydíj szombati napjára, amikor az Alpine spanyolja egy remek rajttal és első körrel szolgáltatta mindenkinek a show-t a sprintversenyen. Most elérkeztünk Monzába, ahol ismét ez a formátum kap szerepet, Alonso pedig a legjobb tízen kívül rajtol, tehát akár újra lehetősége nyílhat nagyot szakítani.

Ennek fényében meg is kapta azt a kérdést, hogy érzése szerint képes lesz-e most is pozíciókat nyerni majd a 18 körös futam során. „Szerintem itt trükkösebb lesz. Az első kör után már egyáltalán nem lesz könnyű az előzés, az első néhány kanyar pedig eléggé keskeny itt Monzában Silverstone-hoz képest.”

„Ennek fényében nem tudom, hogy mennyit lehet majd előzni itt. Mindent beleadunk majd, de természetesen óvatosnak is kell lennünk. Nem csinálhatunk semmi őrültséget, nem eshetünk ki szombaton, mert akkor megnehezítjük a dolgunkat vasárnapra.”

„Ennek ellenére azért várjuk ki. Érdekes lesz látni, hogyan tudunk megbirkózni ezzel a helyzettel” – mondta Alonso a sprintfutamos esélyeivel kapcsolatban. Valóban oda kell majd figyelni mindenkinek, hiszen minden egyes apró hiba sokba kerülhet a versenyzőknek, ha pedig valaki ütközik, akkor a vasárnapját is tönkreteszi.

Alonso természetesen ezt nem szeretné, ezért nem akar majd minden áron kockáztatni, de remélhetőleg ismét megmutathatja majd, hogy valóban visszatért az F1-be a kétéves kihagyását követően.

Ki milyen abroncsot választ majd a sprintre?