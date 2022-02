Alonso: Masi semmi rosszat nem tett Abu Dhabiban

Ugyan már nyakunkon van az új idény kezdete, a legfontosabb témák között továbbra is ott van még Michael Masi és a 2021-es világbajnoki finálén látott események. Ennek kapcsán az Alpine spanyol veteránját is megkérdezték, hogy mit gondol a történtekről és a versenyigazgató elbocsátásáról.

„Új elnök van, szóval ő nyilván szerette volna, ha minden a megfelelő helyen van. Ahogy már mondtam párszor, én kedvelem Mohammedet [ben Szulajem, új FIA-elnök], tetszik a hozzáállása, szóval ha ő úgy gondolta, hogy új ötletekre van szükségünk, akkor az mindenki érdekét szolgálja és nekem nincs vele bajom” – mondta a RACER-nek Alonso.

„Ami Abu Dhabit illeti, arról talán más a véleményem – nem hinném, hogy bármit rosszul csináltak volna ott. Nem gondolnám, hogy amiatt történtek volna változások, legalábbis remélem.”

Alonso szavai látszólag azonban nem egyeztek márkatársa, Esteban Ocon véleményével, aki szerint a szabályokat nem követték bizonyos pontokon. „Ha a szabályokat végig követik, és következetesebben alkalmazzák, akkor örülni fogok” – fogalmazott a francia.

Nem ez azonban az egyetlen változás, mely elnyerte Ocon tetszését. Vélhetően a legtöbb pilótához hasonlóan ő is nagy örömmel fogadta, hogy idéntől eltörölték az időmérős gumiszabályt, miszerint a futamon azon az abroncson kell rajtolnia az első tíznek, amelyen a Q2-ből továbbjutottak.

„Először is szerintem jó dolog, hogy nincs többé Q2-es szabály. Már így is felesleges komplikációt okozott a stratégia terén, most viszont minden a teljesítményről fog szólni, aminek örülök.”

