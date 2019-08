Albon számít a figyelemre, de ő is csak figyelni akar

A szezon első felében nyújtott teljesítményének köszönhetően Alexander Albon már első Toro Rossónál töltött idényében kiharcolta a lehetőséget, hogy feljebb lépjen. és helyet cseréljen Pierre Gaslyval. A thai pedig tisztában van vele, hogy mekkora lehetőség, hogy már újoncként egy futamgyőzelemre alkalmas autót vezethet.

A thai pilóta a Toro Rossóval ötször végzett pontszerző helyen a szezon első felében, a nyári szünet előtt a Német és a Magyar Nagydíjon is az első tíz között zárt. Gasly ugyanakkor a kezdetektől csak szenvedett a Red Bullban idén, szinte mindig elmaradt csapattársától, és bár sokáig cáfolták a csere lehetőségét, végül a francia helyére a thait ültették a nyár szünetben.

"Nem túl sok pilóta kapja meg a lehetőséget, hogy ilyen korán egy győztes autóba ülhessen, szóval a Red Bullt vezetni egy remek lehetőség. Nagy lépés, nagy különbség, és ráadásul a központ s közelebb van az otthonomhoz, úgyhogy kézenfekvő" - mondta Albon már a Belga Nagydíj helyszínén. "Tisztában vagyunk vele, hogy az autó mire képes, és azt is, hogy Max mire képes vele. Látni szeretném az összehasonlítást, hogy én mihez szoktam, de azt is tudom, hogy ez lesz az első hétvégém az autóban. Még csak tanulok, fejlődök, mint pilóta, a java még csak most jön."

"Tudom, hogy az egyik legnagyobb különbség a zaj és a figyelem lesz, én két lábbal a földön akarok maradni, és csak a spái munkámra koncentrálni, szóval egyelőre figyelni akarok" - mondta Albon, aki szerint, amit lehetett, azt megtett a Milton Keynes-i gyárban, még ha az autót nem is vezethette. Ugyanakkor kijelentette, hogy a karrierjében nem szokatlanok a nagyobb ugrások.

"Annyit készültünk a szimulátorban, amennyit csak tudtunk, és most egy bevezetési szakasz következik, amely során megismerek majd mindenkit. Ez egy nagy lépés, de már mentem keresztül ilyen lépéseken, és vállaltam a kihívást. Nem aggódom emiatt. Nagyon koncentrálok, és kész vagyok olyan erős lenni a szezon második felében, amennyire lehetséges" - elemezte helyzetét a Red Bull versenyzője. "Spában annyira nem voltam eddig sikeres, de volt dobogóm Forma-2-ben tavaly, szóval nem olyan rossz. És a másik, hogy sosem lehet tudni, hogy mit okoz az időjárás" - jelentette ki Albon.

