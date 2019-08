A Honda 15 millió eurós ultra-modern F1-es tesztpadja, ami a Renault-nak nincs

A Renault szívesen folytatta volna a munkát a Red Bullal, de az osztrák bajnok, akik a franciákkal közösen 2010 és 2013 között mindent megnyertek a Forma-1-ben, nemet mondtak erre. Ekkor már igen éles volt a viszony a két fél között, mivel gyakorlatilag nem telt el úgy hétvége, hogy a Red Bull ne fogalmazott volna meg éles kritikákat a gyártóval szemben.

Miután a Red Bullnál látták, hogy a Honda milyen remek munkát végez a Toro Rossóval, nem volt kérdés számukra, hogy váltanak. A japánok immáron két csapattal dolgozhatnak együtt, akik szoros kapcsolatban állnak egymással, mely még hatékonyabb munkát tesz lehetővé. A Honda időközben rengeteget lépett előre a megbízhatóság terén, amivel minimum ugyanazt a szintet hozza, mint a Ferrari és a Mercedes.

Erőben még mindig az olaszok és a németek járnak előrébb, de a japánok fejlődése töretlen. A 4-es specifikáció jelentheti a következő nagy ugrást, bár a Ferrari és a Mercedes, valamint a Renault is valami hasonlóval készül. A spanyol AS lap is kitért a Honda kiváló munkájára, ami mögött egy igen érdekes fejlesztés is áll.

Ez a fejlesztés nem más mint a 15 millió eurós tesztpad, ami lehetővé teszi a japánok számára, hogy a motorokat a nap 24 órájában teszteljék, és ezt bármilyen időjárási körülmények között tegyék meg. A Ferrarinak és a Mercedesnek is van egy hasonló berendezése, míg a Renault nem használ ilyen VTT szörnyetegeket. A franciáknak azonban talán át kellene gondolniuk a dolgot, főleg a 2021-es szabályváltozások előtt, mert mint tudjuk, aki többet költ, az valószínűleg jobban is fel tud készülni.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a német AMuS kérdésére elmondta, a Hondának sokkal több tesztpadja van, mint a Renault-nak, valamint Japánban mindenféle alkatrészhez tesztberendezések állnak rendelkezésre. Ez pedig nagyon fontos szerepet játszik a megbízhatóságban, ami a Renault-nál még mindig problémát jelent, ellenben a Hondával.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull Motorsport tanácsadója pedig úgy fogalmazott, a Renault-val túl sok volt a meghibásodásuk, addig a Honda sok időt tölt el a tesztpadon, és sikerült felfedezniük az alkatrészek korlátait, melyre azelőtt nem volt példa a „bikák” részéről. „A szezon kezdete előtt a felkészülés sokkal jobb volt, valamint az autó és a motor is nagyon megbízható.” - mondta Max Verstappen aki idén eddig két futamot nyert a Honda motorral hajtott autóval.

A Honda egyik legfontosabb fejlesztése az volt, amikor ezt VTT gépet az angliai bázison is felépítette, mellyel folyamatosan tesztelni tudják a motort, a sebességváltót, a kasztnit és a hűtőrendszert, és mindezt bármilyen pályán és időjárási körülmények között, mely kiegészíti a Japánban zajló fejlesztési munkát.

Íme egy újabb exkluzív videó a Motorsport.com-tól, benne az aktuális átigazolási szezonnal, mely több pilótát is igencsak érzékenyen érint.