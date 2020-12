Albon elégedett volt a körével a Q2-es kiesése után

Alex Albon a sokadik esélyét kapja Christian Hornertől és Helmut Markótól a bizonyításra, azonban a Szahír Nagydíj időmérője egyáltalán nem úgy alakult, ahogyan azt elképzelték. Hiába volt ígéretes tempója Albonnak a harmadik szabadedzésen, abból nem tudott sokat átmenteni a kvalira.

Annak ellenére, hogy így be sem jutott a Q3-ba Albon elégedett volt a legutolsó körével, ahogyan azt a Sky Sports-nak is elmondta.

„Őszintén, igen boldog voltam az utolsó körömmel. Nem kaptam szélárnyékot, és a második köröm előtt az utolsó kanyarban teljes káosz volt, és hidegek voltak a gumijaim, de így is teljesen más érzést nyújtott az autó, mint a harmadik szabadedzésen.”

„Megpróbáltunk spórolni a gumikkal is, de az autó a közepeseken máshogyan viselkedett.”

Albont azonban a 12. rajthely ellenére célba vette a jó pontszerző helyeket, és a mai F2-es versenyből inspirálódna, ahol rengeteg előzés volt. A 12. hely azt is jelenti, hogy megnyíltak az alternatív stratégiák is előtte, amire Max Verstappen is utalt korábban.

„Azt lehetett látni az F2-es versenyen, hogy rengeteg előzési pont van, és könnyen kialakulhat egy DRS vonat. Mi a többieknél nagyobb leszorítóerővel megyünk, így talán jobban meg tudjuk óvni majd a gumikat.”

Nem Albon volt az egyetlen pilóta, aki a vártnál hamarabb zúgott ki a Q2-ben, Sebastian Vettel, Lando Norris, és Esteban Ocon is úgy távoztak, hogy a csapattársaik továbbjutottak az időmérő utolsó szakaszába.

Vettel elmondása szerint nem is érti, hogy mi ment félre.

