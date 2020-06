A Red Bullnál még mindig a Mercedes és Hamilton a favorit, de Verstappen soha nem volt még ilyen jó

A téli tesztek azt mutatták, hogy a Mercedes és a Red Bull messze megelőzi a többieket, és a Ferrari hátránya kerülhetett. A „bikák” nem győzték hangsúlyozni, hogy idén minden eddiginél hamarabb készültek el az autójukkal, és soha nem volt ilyen eredményes a felkészülésük.

Még több F1 hír: Villeneuve szerint a Vettel-helyzet miatt szörnyű lehet a környezet a Ferrarinál

A koronavírus miatt azonban nem láthattuk, hogy mire lett volna képes az autó az évadnyitó Ausztrál Nagydíjon a Mercedes ellen. A következő hétvégén minden adott lesz erre, ráadásul a Red Bull Ringen, ami nagyon fekszik a csapat és Max Verstappen számára.

„Ez lesz a második évünk a Hondával, és nagyszerű a légkör a csapaton belül. Készen álltunk Ausztráliára, de az esemény nem történt meg. Egyelőre továbbra is a Mercedes a favorit. Lewis Hamiltonnak egy erős téli időszaka volt, és természetesen ő a címvédő bajnok, és szimplán a favorit.” - mondta a Red Bull csapatfőnöke a Ziggo Sport kérdésére.

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotó készítője: Red Bull Content Pool

„Azt hiszem, egy jó autóval rendelkezünk, konstans módon teljesítünk, és Max jobban vezet, mint valaha azt láttam.” - idézte a GP Blog a nagyon tapaszalt és elismert csapatfőnököt, aki szerint a Red Bull-Honda készen áll a bajnoki cím megszerzésére.

„Valójában azt érezzük, hogy a legjobb felkészülés van mögöttünk az új szezonra a V6-os korszakban.” - tette egyértelművé Horner, miután az elmúlt években a Red Bull rendre gyengébben kezdett, majd fokozatosan csökkentette a hátrányát a Mercedesszel szemben.

„Őszintén remélem, hogy idén harcban lehetünk a Mercedesszel.” Ebben az új frissítések is segíteni fognak. Ezek a fejlesztések pedig nem apróságok, akárcsak a rivális németek részéről. „Mielőtt mindannyian zár alá kerültünk, számos frissítés volt fejlesztés alatt, mert általában egy-két hónappal dolgozunk előre.”

„Több olyan frissítésünk is volt azokra a versenyekre, amiket töröltek, így most a csapat az összes frissítést magával viszi az első versenyre Ausztriába.” Ez pedig hasonló lehet ahhoz a tervhez, mint amit a Renault követ. A franciák is három frissítési csomagot vonnak össze.

Ajánlott videó: