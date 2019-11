A Red Bull úgy érzi, a Hondánál beindult valami

A Red Bull Racing és a Honda első közös éve sikeresnek mondható, még akkor is, ha nem lehettek harcban a címért, és több győzelmet is szerezhettek volna. Egy futam még azonban hátravan az idényből, és Abu Dhabiban is lehet esélyük. Az utóbbi hetekben nagyon erősnek tűnt a csomag, és Brazíliában nemcsak az időmérőt, hanem a futamot is behúzták.

Még több F1 hír: A Forma-1 még több varázslatos újraindítást akar a brazíliai csoda után

A remek hétvége azonban nemcsak a motorerőhöz köthető, mert az aerodinamika legalább olyan fontos szerepet játszik, amiben a Red Bull általában igen erős. „Azt hiszem, figyelembe kell venni a leszorító erő szintjét is. A Mercedes még mindig magasabb leszorítóerővel dolgozik hozzánk képest, ami segített nekik a versenyen, de talán az időmérőn már nem. Láthatjuk, hogy nagyon versenyképesek voltak a futamon, és annak végén vitathatatlanul kissé erősebbek is voltak, mint mi. Szóval ez egyfajta kompromisszumot jelent a megfelelő köridő megtalálásához.” - nyilatkozta Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke.

A Honda technikai igazgatója, Toyoharu Tanabe egyetért Horner véleményével, miszerint lehetetlen szimpla motorerővel ellensúlyozni a különbséget. Emiatt a Red Bull folyamatosan „játszik” a beállításokkal, mert egyelőre csak így lehet esélyük a Mercedes ellen. Ez egy soha véget nem érő játék, de az irány jónak tűnik.

„Ezek a nagyobb tengerszint feletti magasságok nemcsak a motort érintik, hanem az aerodinamikát is. Tehát csomagként jobbak vagy erősebbek voltunk Mexikóban, valamint itt Brazíliában. Erre azonban nincs egyértelmű válaszom.”

Horner számára azonban egyértelmű volt, hogy a Honda remek lendületet szerzett magának, és ez az év nagyon ígéretes a japánok számára, akik továbbra sem döntöttek arról, hogy a Forma-1-ben maradnak 2020 után vagy sem. Tekintve, hogy milyen irányt követnek a fejlődésben, duplán sokkoló lenne a távozásuk.

„Ez egy fantasztikus eredmény a Honda számára., mely 1991 óta először szerzett pole-t Brazíliában, ahol a legutóbbi 5 alkalommal a Mercedes végzett az élen ezeken a napokon. Ez a győzelem is megmutatja, hogy a kemény munka megtérül, és valóban úgy érezzük, hogy építhetünk erre a jó lendületre.”