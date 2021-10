A Red Bull komoly csapást mért: „Így lehetsz világbajnok”

A Red Bull-os előnye most már 12 pontra nőtt, és ha megnézzük a soron következő pályákat, akkor ez talán még tovább hízhat, bár a papírformát idén már sokszor lehetett kidobni a kukába. Ha azonban megnézzük, hogy mi volt Austinban, akkor most nehezen lehet elképzelni, hogy Mexikóban ne a bikások legyenek a favoritok.

„Így lehet valaki világbajnok. Ez egy olyan párbaj volt, amelyet egy jó westernben lehet látni. Verstappen győzelme egyértelműen felért egy döféssel a szívbe a Mercedes számára, mivel a korábbi években Hamilton szinte legyőzhetetlen volt Austinban” – mondta Görner az RTL Newson.

Még több F1 hír: 94 évesen elhunyt Ayrton Senna édesapja

„A Red Bull pedig még jobb helyzetben találhatja magát, mert Mexikóban dominánsak lehetnek, ráadásul Sergio Perez tökéletesen fogja játszani a másodhegedűs szerepét.” Görner pedig arra számít, hogy a jövő hétvégén is sok rajongó lesz, ami újabb lökést adhat a hazai pilóta teljesítményének.

„Már most is láthattuk a lelkesedést. Mexikóba is özönleni fognak majd a nézők, szóval Perez és a Red Bull ott is elképesztő lesz” – vélekedik a szakértő. Helmut Marko korábban arról beszélt, hogy még két győzelem kéne nekik a bajnokság bebiztosításához, most pedig egészen biztatóak az esélyeik erre.

Mexikó után ugyanis egyből Brazília következik, ahol a korábbi években már szintén erős tempót mutatott a Red Bull, azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ott tartják az idei szezon utolsó sprintfutamos hétvégéjét, így az még okozhat némi meglepetést.

Paul di Resta újra F1-es autóba ülhet?