A Red Bull a képességek alapján választana versenyzőt

Helmut Marko a Motorsport-Magazin.com-nak elmondta, hogy egy versenyképes pilótára van szükségük, és hogy Albon Szocsiban nyújtott teljesítménye finoman szólva sem volt fényes.

„Nürburgring vegyes volt, de már jelentősen jobb. Hihetetlenül balszerencsés eset volt, hogy egy kő lyukat ütött az autó hűtőjében” – magyarázta Marko. A kérdés már csak az, hogy ha Albonnak esetleg mégis mennie kell, akkor kit ültetnek a helyére.

„Nem sietünk sehová. A pilóták, akiket mindig megemlítenek az angol és a német médiában, ők mindketten elérhetőek még. Amennyire pedig én tudom, már a legtöbb hely el is kelt. A Haas ülése pedig nem feltétlenül érdekes mindenki számára.”

Ezek a szavak is talán azt mutatják, hogy a bikások ajtaja még nem zárult be teljesen Perez és Hülkenberg előtt, hiába mondja azt a csapat folyton, hogy Albon az első számú választásuk. Marko azonban most nem akar még választani a két lehetőség közül.

„Akkor azt választanánk, aki a legígéretesebb a csapatunk számára. Nem arról szól, hogy én kit preferálok, a lényeg inkább az, hogy kinek van a legjobb csomagja.” A Nürburgringen egyébként Hülkenberg nem is volt olyan messze attól, hogy beülhessen a Red Bullba.

Alex Albon koronavírustesztje ugyanis elsőre nem volt egyértelmű, ezért benne volt a pakliban, hogy esetleg Hülkenbergnek kellene majd beülnie Albon helyére, ha mégis kiderült, hogy esetleg elkapta a vírus. Ez azonban nem történt meg, így Hulk mehetett a Racing Pointhoz.

