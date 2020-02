A Racing Point szerint is veszélyt jelenthetnek a Ferrarira

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is azt nyilatkozta, hogy nem annyira erősek, mint szeretnék, és, hogy a Racing Point potenciálisan veszélyt jelenthet rájuk. „Nagyon közel vannak. Szerintem ez nem meglepő, ha ránézel az autójukra” – nyilatkozta a Sky Sportsnak.

„De hiszek abban, hogy a Ferrari van annyira erős csapat, hogy olyanná tudja fejleszteni az autót a jövőben, hogy ne érezze többé fenyegetve magát hátulról.”

Az Autosport/Motorsport.com arról kérdezte Andy Greent, hogy Binotto kijelentéseit a Racing Pointnál is valós opciónak tekintik-e.

„Meglátjuk. Csak próbáljuk kihozni a legjobbat a csomagunkból, és majd látjuk, hol állunk az első pár verseny után. Nagyon bíztatóak eddig az adatok, az biztos.”

„Nem tudom mennyit számít majd az, ha rendesen feltekerik majd a motort. Szerintem még nem játszották ki az összes kártyájukat, de nagyon sok csapat csinál így. De véleményem szerint a Ferrari nincsen nagyon lemaradva az élmenőktől.”

Green szerint a 4 hetes szünet, ami a Kínai Nagydíj elhalasztása miatt jött létre a versenynaptárban szintén a nagyobb csapatokat fogja segíteni. „Gyorsabban tudnak reagálni ilyen esetekben, és arra fogják használni az idejüket, és az erőforrásaikat, hogy olyan megoldásokat honosítsanak még meg az évre, amelyekre korábban nem gondoltak.”

Sergio Perez azt nyilatkozta a héten, hogy az RP20 a legjobb autó, amit valaha vezetett F1-es karrierje során, és Green is azt mondta, hogy, bár még van előttük munka, jó helyzetben vannak.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem vagyok boldog a jelenlegi helyzetünkkel. Nagyon is örülünk neki. Az autó hozza azt az elvárt teljesítményt, amit a szélcsatornában is mértünk, és amit utána a szimulátorba is átültettünk.”

„A pilóták vezették egy pár hete az autót, és nagyon lelkesek voltak azzal kapcsolatban. Fel voltak készülve arra, ami következni fog.”

„Bizonytalanok voltunk abban, hogy az autónak azt a teljes potenciálját ki tudjuk hozni itt Barcelonában is, amit láttunk a szimulátoros munka során. Minden jel arra utal, hogy sikeresen végrehajtottuk ezt a feladatot.”

