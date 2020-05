A Nagy-Britanniában székelő Forma-1-es csapatoktól újabb 10,000 lélegeztetőgépet rendelt a brit kormány

A 7 csapatot, és egyéb high-tech cégeket az FIA fogja össze egy közös munkacsoporttá, amely „Project Pitlane” néven vált ismertté.

A Mercedes még egy különutas fejlesztésben is részt vett, és a University College Londonnal együttműködve egy könnyen, és egyszerűen gyártható légzést segítő eszközt fejlesztettek ki.

Az új megrendelések a közösen megtervezett lélegeztetőgépre, a „Gyorsan Gyártott Lélegeztető Rendszerre” (Rapidly Manufactured Ventilator System, RMVS) vonatkoznak.

Az RMVS fejlesztésében a gyógyszerek és egészségügyi termékek forgalmazását szabályzó ügynökség (MHRA), valamint egyéb doktorok is részt vettek, és most hivatalosan is kaptak egy 10,000 darabra szóló megrendelést a brit kormánytól.

A Project Pitlane keretein belül a Forma-1-es csapatok három különböző fejlesztésben is részt vesznek, a BlueSky névre keresztelt projektet már befagyasztották. Alastair Darwood junior doktor új készülékén a Red Bull, és a Renault mérnökei dolgoztak.

Az NHS azonban úgy döntött, hogy a relatíve egyszerű modellre nincs többé szüksége, mert a koronavírus-fertőzötteknek szofisztikáltabb légzést támogató rendszerre van szüksége.

A Mercedes eszköze, amely egy „folyamatos pozitív légúti nyomás” – CPAP maszk egy olyan eszköz, amely hatékonyabb, mint a hagyományos oxigénmaszk, ezért segít a tüdőgyulladásban érintetteknek akkor, amikor még nincsen szükség teljes gépi lélgeztetésre.

A Mercedes a brixworthi motorgyárát teljesen a CPAP maszk termelésére alakította át, és jelenleg napi 1000 maszkot tudnak legyártani.

„A BlueSky projektben részt vevő Forma-1-es csapatok, a Red Bull Racing, és a Renault F1 Team is büszke lehet a munkájára, fantasztikus elkötelezettséget mutattak végig” – nyilatkozta a Forma-1 egyik szóvivője a BBC-nek.

„A hét csapat a továbbiakban is együtt dolgozik a megmaradt két projekten, és nyitottak maradnak a későbbi segítségkérésekre is.”

