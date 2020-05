A munkám a Forma-1-ben: a kommunikációs igazgató

A munkám az, hogy…

Az első dolog, amit el akarok mondani, hogy ez tényleg egy álommunka számomra. Én vagyok az AlphaTauri kommunikációs igazgatója, átutazom a világot, hogy gondoskodjak mindenről, ami a csapat kommunikációjával kapcsolatos.

Nagyon gyakran én vagyok az első kontakt, akit a külvilág elér, hogy kapcsolatba lépjen a csapattal, és ennek a nagy csoportját a média képzi. Ezenkívül én intézem az összes PR-tevékenységet a pályán és azon kívül is.”

A versenyhétvégém menetrendje…

Elég elfoglalt vagyok a versenyzők és a főmenedzsment napirendje miatt. Ha a PR vagy a marketingcsapat tagja vagy, az fizikailag sokkal kevésbé kimerítő, mintha az operációs csapat tagja lennél a pályán, de ez is egy meglehetősen stresszes állás.

Biztosra kell mennünk azt illetően, hogy a versenyzők és a menedzsment menetrendje nem csúszik, hiszen a Forma-1-ben minden perc számít.

Megérkezünk a pályára, együtt reggelizünk, többek között a szerelőkkel és a mérnökökkel is. Amikor végeztünk a reggelivel, rögtön megnézem az emailjeimet, hogy megnézzem, jöttek-e új felkérések, és azután megnézem, hogy hozzáigazíthatok-e még valamit a menetrendhez.

Ezután újra megvizsgálom, hogy minden kontroll alatt folyik-e. Mindig biztosra kell mennünk, hogy készen álljon a B-tervünk is.

A csütörtököt a versenyzők előkészületi napjának tekintjük a mérnökök szempontjából, és ez egy igazi médianap számukra, hiszen ilyenkor több idő van az interjúk szervezésére, illetve a PR-eseményekre és a szurkolói eseményekre a pályán.

Péntektől elkezdődnek a szabadedzések, ilyenkor az ilyen dolgokra sokkal korlátozottabb az idő, míg csütörtökön sokkal több időnk van a nyílt és az egyszemélyes interjúkra is. Fontos viszont, hogy a versenyzők akkor is a média rendelkezésére álljanak, amikor akció van a pályán, így továbbra is minden nap vannak médiakötelezettségeink, egészen vasárnapig, a verseny végéig.

A legfontosabb dolog a munkámban…

A legfontosabb az emberekkel való kapcsolatom. És nagyon szeretem is ezt a területet. Én egy nagyon társaságkedvelő ember vagyok, és nem tudom elképzelni magam úgy, hogy órákon keresztül egyedül üljek a számítógép előtt. A csapaton belül szeretek jó kapcsolatot ápolni a versenyzőkkel és a csapattagokkal, és talán a korom miatt – és elképzelhető, hogy az általános viselkedésem miatt is -, hajlamosak arra, hogy „versenymamának” szólítsanak.

A nap végén több időt töltök a csapattal, mint a családommal, szóval mindig próbálok annyira szolgálatkész lenni, amennyire csak lehetséges. Míg néha keménynek és szókimondónak kell lennem, addig azt akarom, hogy jó hallgató is legyek, és hogy a lehető legkényelmesebb környezetet teremtsem meg.

Szeretek jó kapcsolatot ápolni a csapaton kívül is. Szeretek megismerni embereket, és szeretek érdeklődni azok iránt az emberek iránt, akiket már ismerek, miközben próbálok hatékony lenni a munkámban, és próbálok napi kapcsolatban lenni a médiával.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A mottóm az, hogy „okkal kell rendelkeznem, hogy nemet mondjak!”. És úgy érzem, hogy ez segít akkor, amikor ténylegesen nemet kell mondanom. Nehezen mondok nemet, de így az emberek jobban fogadják.

Három eszköz, amely nélkül nem tudom végezni a munkám…

Az első a laptopom. Bárhova is megyek, magammal viszem, még a vakációkra is. Soha nem lehet tudni, mi fog történni, és mindig képesnek akarom érezni magam arra, hogy reagáljak!

A második a diktafonom, hogy felvegyek minden interjút és nyílt médiaeseményt. De nem azért, hogy minden egyes kimondott szót kontrolláljunk. Nem készítünk mindenről átiratot, hogy aztán azt továbbküldjük a menedzsmentnek.

Általánosságban a versenyzőink önmaguk lehetnek, azt mondhatják, amit gondolnak, de ha van egy vitás eset, így lehetőségünk van arra, hogy visszakeressük, valójában mit mondtak, hogy megmagyarázzunk egy esetleges félreértést. Emellett a nyílt médiaeseményekről fájlokat tudunk biztosítani a média számára, ha esetleg kihagyták volna. Néha azon kapom magam, hogy újra és újra meghallgatok néhány érdekesebb interjút, és ez egy jó lehetőség, hogy jobban megismerjem a versenyzőket.

A harmadik eszköz, ami nélkül nem tudok dolgozni, a telefonom. Rengeteget utazunk a világ körül, és a legtöbb ember nem tudja, hogy éppen hol vagy… de mindig meg tudnak találni téged! A pályán ez a napi rutinom alapvető része. Soha nem kapcsolom ki a telefonom, azt akarom, hogy az emberek azt gondolják, mindig elérhető vagyok. Ráadásul sokat vagyok távol az év folyamán, és azt akarom, hogy a családom, akik otthon vannak, mindig elérjenek, legyen ez nappal vagy éjjel.

Ők azok, akikkel a legtöbbet vagyok kapcsolatban…

Nyilvánvalóan a kollégáimmal a marketing és a kommunikációs részlegről, de azt mondanám, hogy az összes csapattaggal. Meglehetősen gyakran beszélek a csapatmenedzserrel, Graham Watsonnal, de a versenymérnökökkel is, és valószínűleg kicsit többet beszélek Daniil Kvjattal, mivel én vagyok a sajtósa.

De nagyon közel állok a csapatfőnökhöz, Franz Tosthoz is, akinek ha meglátom a nevét a telefonon, bármit is csinálok éppen, abbahagyom, és amennyire hamar csak lehetséges, felveszem neki a telefont! Aztán ott vannak a barátaim és az újságírók. Némelyikükkel a versenypályán kívül is kapcsolatban vagyok, és szívesen beszélek velük személyes dolgokról is, amelyek nem kapcsolódnak a munkához.

Amikor nem vagyok a pályán…

Akkor a gyárban dolgozom, az irodámban, ahol megtervezem a versenyheteket, és minden gyárral kapcsolatos dolgot intézek.

Nélkülem…

Semmi nem változna. A kommunikációs csoportok nélkülem is hatékonyak lennének, és ez egy olyan dolog, amire büszke vagyok. A csapat akkor csapat igazán, ha mindenki be tud rakni valamit a közösbe, viszont mindenki tud is mindent.

Mindannyian hasznosak vagyunk, de senki sem alapvetően változtatja meg a munkánk jó végkimenetelét. Máskülönben ez nem lenne rendben. Soha nem szabad a csapatot olyan szituációba helyezni, hogy ha nem vagy ott, akkor minden megáll, vagy problémák keletkeznek. Én is ezt akarnám elérni, ha én lennék a főnök.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotó készítője: Red Bull Content Pool

A Forma-1…

A második családom! Otthon érzem magam, amikor dolgozom, függetlenül attól, hogy a gyárban vagyok vagy a pályánál. És bár a Forma-1 nem volt az álmaim között, amikor gyerek voltam, de a szenvedélyemmé vált, és nagyon fontos szerepet játszik az életemben.

A Forma-1 egyértelműen addiktív, és úgy érzed, hogy nem tudsz létezni nélküle. Sok embernek szüksége van egy megfelelő lökésre ahhoz, hogy minden nap dolgozni menjen, de azt kell mondjam, amikor reggel felkelek, boldogan megyek dolgozni. Szerencsésnek és kiváltságosnak érzem magam, amiért eljutottam a Forma-1-ig.

