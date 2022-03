Hill: Hamiltonnak sem tetszene, ha tálcán kínálnák fel neki a 8. bajnoki címet

Lewis Hamilton célja 2022-ben is a 8. világbajnoki címének megszerzése lesz, miután a 2021-es Abu Dhabi Nagydíjon az ellentmondásos biztonsági autós fázis után az utolsó körben bukta el a bajnoki csatát Max Verstappennel szemben.

A bahreini szezonnyitó előtt azonban ne egyértelmű, hogy a Mercedes egyáltalán képes lesz-e felvenni a harcot a Red Bull-lal és a Ferrarival, ugyanis a csillagosok a teszt utolsó napjára sem tudták kigyomlálni az autójuk delfinezését, de a Sky Sports szakkommentátora, Damon Hill szerint Hamilton motivációjával nem lesz baj, ha másokkal tud majd csatázni a pályán.

„Én minden erőmet egy szezonra tettem fel, talán még (1996-on kívül) egyszer képes lettem volna a bajnoki címért harcolni, de nem hiszem, évről évre hét, nyolc bajnoki címért is harcolhattam volna.”

„Elképesztően nagy nyomás alá kerülsz egy ilyen szezonban, és általában az emberek többségénél van egy pont, amikor ebből elegük lesz. Lewisnál azonban nem érzem ezt, szerintem még mindig ugyanúgy éhezik a sikerre.”

„Meggyőződésem, hogy nagyon meg akarja szerezni azt a 8. címet, de szerintem ő is azt szeretné, ha meg kéne dolgoznia ezért, nem pedig azt, hogy tálcán kínálják fel neki pusztán a gyorsabb autója miatt.”

Mivel jelenleg úgy tűnik, hogy a Ferrari is visszatért az élmezőnybe, és Hamilton kapott egy ifjú titán csapattársat George Russell személyében, akár 5-6 autó is harcolhatna a bajnoki címért – Hill azonban „nem tudja elképzelni”, hogy a 2022-es szezon ezzel együtt is keményebb legyen a Mercedes és Hamilton szempontjából, mint 2021.

„Az előző szezon az első pillanattól kezdve a legutolsóig elképesztően stresszes lehetett számára. Most új nehézséget jelenthet az új csapattársa, és biztos vagyok benne George is kidekorálná magát idén trófeákkal.”

„Szerintem Lewis sem számít tőle másra. Csapaton belül tehát biztosan erősebb küzdelemre kell számítania, de a szabályváltozás miatt lehet, hogy a többi alakulattal is. Egyelőre azonban úgy őgy tűnik, hogy ez a kihívás csak még jobban motiválja.”