A Mercedes nem áll le, még nagyobb előnyt akar a Forma-1-ben

A Mercedes előnye óriási, és lehetséges, csak az a kérdés, hogy hány futammal a szezon előtt nyerik meg a bajnokságot. Valtteri Bottas egyelőre a második helyen áll Lewis Hamilton mögött, de a finnek legutóbb ismét nem volt szerencséje, amikor a Brit Nagydíjon a biztonsági autós fázis miatt nem nyerhette meg a futamot. Ezzel Hamilton ismét növelni tudta az előnyét.

Még több F1 hír: Hamilton tiszteletet kér Vettelnek, és esőt, hűvös időt akar

„Nem hiszem, hogy csak a rossz szerencséről lenne szó a szezonom kapcsán. Nyilvánvalóan lehetett volna olyan futamom, amikor szerencsém van, és néha volt is ilyen, néha pedig olyan, amikor ellenem voltak a dolgok. Azt hiszem, ez végül kiegyenlítődik. Most újra itt vagyok, egy új versenyhétvégén, és készen állok arra, hogy a győzelemért harcoljak. Silverstone-ban megvolt a tempóm, és az időmérőn az élen végeztem, de nem úgy alakultak a dolgok, mint azt szerettem volna.”

„A gumikezelésem például sokkal jobb volt Silverstone-ban, mint a korábbi versenyeken. Természetesen ezen még dolgoznom kell, mert Lewis ezen a területen hatékonyabb munkát végez, mint én, de legutóbb már jó volt az irány. Mindig figyelek, és tanulok. Ez ezen a hétvégén is így lesz, mert nagyon világos céljaim vannak. Úgy gondolom, a legutóbbi nagydíjon valóban jó munkát végeztem. A teljesítményen, a tempóm és a gumikezelésem elegendő lett volna ahhoz, hogy megnyerjem a versenyt. És ez nagy pozitívum. Csak erre kell koncentrálnom.”

„Megpróbálok mindent ugyanúgy csinálni, mint eddig, és nem igazán gondolok sokat a korábbi futamokra. Szerencsés vagyok, vagy sem, most itt vagyok, és csak az számít, ami előttem van. Bizonyára csalódást okozott az, ami a legutóbbi futamon történt, mivel nem nyertem meg a vasárnapot, ugyanakkor a helyzet nem az én irányításom alatt volt. Kis időbe telik, amikor ezt az egészet le tudod nyelni, de nem mondanám azt, hogy most bármi gondom is lenne. Remek a kapcsolatom a csapatommal, és nagyszerű megbeszéléseink voltak egymással. Nincs túl sok értelme rágódni a dolgokon, mert csak az a fontos, ami előtted van.”

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 in the paddock Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

„Ez most egy újabb olyan helyszín, ahol legyőzhetem a csapattársamat. Természetesen hiszek ebben, de ez egy másfajta kihívás lehet a nagyon forró körülmények és az esetleges eső miatt. Tudjuk, hogy az autónk nagyon forró körülmények között talán nem a leghatékonyabb, de van pár új megoldásunk a hűtés javításához, és egyúttal egy igen jónak tűnő új aerodinamikai csomagunk is, amivel több teljesítményt érhetünk el. Személyes szinten csak egy célom van: megnyerni a futamot.”

„Tetszik az, ahogyan a csapatunk gondolkozik, és nem állunk le a fejlesztésekkel. Semmi sem elég! Mindig többet és többet akarunk, mert nagyobb rést szeretnénk köztünk és a riválisok között. Most is így cselekszünk, és mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen. Ez a nyerő mentalitás, és szeretném, ha mindez működne is, mert a csapatunk sokat tesz azért, hogy új elemekkel álljon elő.”

„Ausztria óta nagyon sokat tettünk azért, hogy frissítsük az autónkat. Alapvetően egy új frissítésről beszélhetünk a hűtőrendszerünk körül, szóval ennek hatékonyabbnak kellene lennie, és remélhetőleg nagyobb lesz a mozgásterünk. Nem vagyok biztos benne, hogy bárki is számítana arra a szezon előtt, hogy 40°C-os levegő hőmérséklet mellett fog versenyezni. Talán kevesebb lesz vasárnap, de a holnap nagyon forrónak ígérkezik. Meglátjuk, hogy hogyan megy majd.”

„Futamról futamra koncentrálok, de tisztában vagyok azzal, hogy hogyan állok a bajnokságban. 39 pont a hátrányom, de még mindig van közel tízszer ennyi, amit megszerezhetünk. Ez elég sok, szóval nincs értelme feladni az álmodat a szezon felénél. A beszéd helyett csak végzem a dolgom, és tudom, hogy mit kell tennem. Pontokat kell elvennem Lewistól, és ez az egy dolog jár most a fejemben, semmi más.”

68 esztendővel ezelőtt nyert először a Ferrari a Forma-1-ben, amivel egy hatalmas eredménysorozat indult útjára, mely még mindig nem ért véget. Az olaszok jelentik a múltat, a jelent és a jövőt is.