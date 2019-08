A Mercedes kinevezte Niki Lauda utódját

A Mercedes vezetősége előző héten Stuttgartban találkozott, hogy döntsenek a márka jövőjével kapcsolatos kérdésekről. Végül úgy döntöttek, Markus Schäfer lesz Niki Lauda utódja a Mercedesnél, míg a nem ügyvezető igazgató posztjára, amelyet korábban Schäfer töltött be, Frank Markus Weber érkezik.

Schäfer tehát a kutatás-fejlesztési részlegért fog felelni, illetve a Mercedes nem ügyvezető elnökségi tagja lesz. A kinevezését követően így nyilatkozott:

Még több hír: Verstappen eddig 107 ponttal gyűjtött többet, mint Gasly

„A Mercedes szeretné elérni az emisszió-mentes mobilitást. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a legújabb technológiákra és a határok feszegetésére van szükségünk, illetve arra, hogy újradefiniáljuk a standardokat. Ezt csak úgy érhetjük el, ha a csapat fantasztikus lelkületben és fókuszáltan dolgozik együtt a közös célunkért. Az F1 izgalmas világából tanultak értékes és inspiráló szinergiákkal láttak el minket, és pedig várom, hogy erre a közeli kooperációra építhessünk.” – mondta Schäfer.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke pedig ezt mondta:

„Az anyacégünk elkötelezettsége fundamentális volt a csapat sikere szempontjából, az elkötelezettség pedig a következő években is megmarad. A forma-1-es projekt támogatása mindig is kiemelt jelentőségű volt az elnökségben, ez pedig Markus Schäfer és Frank Markus Weber kinevezésével is így marad.”

„A Forma-1 technológiailag erős és komoly, globális marketingplatformot biztosít a Mercedesnek, és értékes betekintés a cégünk értékeibe és versenyképességébe.” – nyilatkozta Wolff.

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.